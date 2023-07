Valeria Duque sabe quién inventó chisme de infidelidad con Rauw Alejandro; tomará acciones legales

A pesar de que a través del videoclip de la canción que tienen juntos, Beso, anunciaron su compromiso, hoy ya esta promesa que se hizo algún día no va más, no existe. Todo empezó a tomar sentido cuando los internautas vieron que los artistas llegaban a los lugares cada uno por su lado, y no subían fotos juntos.

Rauw Alejandro fue el primero en confirmar la ruptura y aclarar cualquier duda de infidelidad: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentar destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”.