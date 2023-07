Valeria Duque rompió el silencio y se destapó ante polémica por supuesto romance con Rauw Alejandro: “Soy víctima”

Rosalía y Rauw Alejandro causaron un fuerte revuelo en las plataformas digitales y los medios internacionales, debido a los rumores que rodearon su relación sentimental por varios días. La expareja se mantuvo en silencio y únicamente se conoció dicha noticia a través de una exclusiva que compartió una famosa revista.

Rosalía y Rauw Alejandro. | Foto: Wireimage

De acuerdo con lo que dio a conocer People, fuentes indicaron que, a pesar del amor y respeto que existía entre ambas celebridades, acordaron que lo mejor era terminar su relación. La sorpresa invadió la farándula internacional, ya que en marzo de 2023 se anunció el compromiso y el futuro paso que darían en su unión.

Sin embargo, horas más tarde de que se revelara esta información, comenzó a circular un detalle inesperado sobre lo que había pasado realmente al interior del noviazgo de los cantantes, apuntando a que hubo traiciones e infidelidades. Rauw Alejandro fue vinculado con una modelo y creadora de contenido paisa, llamada Valeria Duque, con quien habría tenido, supuestamente, un encuentro íntimo en México.

Laura Sánchez se refrió al escándalo de Rosalía, Valeria Duque y Rauw Alejandro | Foto: AFP/Instagram: Laura Sánchez

No obstante, el cantante aprovechó y se pronunció al respecto a través de un post, explicando lo que sucedió en su vida personal y privada con Rosalía. “Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, comentó al inicio.

“Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, agregó en el post para finalizar.

Los cantantes terminaron su relación hace algunos meses. | Foto: Instagram: @rosalia.vt

En medio de toda la controversia en redes sociales, los usuarios esperaban conocer las declaraciones oficiales de Valeria Duque, quien guardó silencio y no respondió a los constantes ataques que había en estos escenarios. La colombiana privatizó su cuenta oficial de Instagram y esperó un tiempo prudente para reaccionar a todo el alboroto mediático.

Recientemente, la modelo decidió utilizar su perfil de la red social para pronunciarse y comentar todo lo que estaba pasando, dejando claro que era falso y estaba siendo “víctima” de acusaciones injustas. Poco a poco, a través de un comunicado, expresó lo que pensaba y sentía de esta polémica en la que terminó involucrada.

Modelo paisa que estaría saliendo con Rauw Alejandro | Foto: @valeriaduqueh

“Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad… tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada. Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes, con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas… sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance”, escribió al inicio de la publicación, la cual fue consignada por cuentas de chismes de Instagram.

La creadora de contenido paisa pidió respeto y cuidado con el tipo de palabras que se utilizaban a través de los espacios digitales, pues consideraba que la salud mental era primordial y relevante en el día a día de una persona. Allí afirmó que nunca antes se había visto involucrada en esta clase de polémicas, por lo que aprovecharía para negarlas completamente.

Los cantantes confirmaron su relación a finales del año pasado. | Foto: Instagram @rauwalejandro

“Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas. Esto que me pasó a mí le pasa de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente, sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas”, comentó.

Valeria Duque aseguró que llevaba mucho tiempo en el mundo del entretenimiento y conocía una gran cantidad de personas, además de proyectos en los que participó, por lo que destacaba era realmente por su profesionalismo y esfuerzo laboral.

Allí fue cuando agradeció y aseguró que valoraba el apoyo que recibió de las personas en redes sociales: “Gracias a todos los que me han enviado su buena energía, los que sí me conocen y saben quién soy y son demasiados. Con ellos, con la verdad y mi conciencia tranquila, elijo quedarme”.