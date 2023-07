Clara Chía y Piqué reaparecieron en público; destaparon verdad sobre acciones que tomaría Shakira en contra de la joven

Clara Chía y Gerard Piqué no lograron escapar del ojo público en los últimos días, debido a una serie de noticias que salieron a la luz en los medios internacionales. La pareja, pese a estar enfocada en su amor, siguió vigente en las especulaciones y rumores que los relacionaban directamente con Shakira.

Clara Chía y Piqué se vieron involucrados en noticias relacionadas con Shakira. | Foto: Europa Press

Recientemente, los tres implicados fueron protagonistas de una información que arrojó el portal La Razón, afirmando que la cantante advirtió a su expareja por una incómoda situación que se presentó con la joven de 24 años y sus amigas por insultos con los que se referían a ella. Aquel medio indicó que la barranquillera había tocado fondo y tomaría acciones legales para defenderse de la actual novia del empresario de Kosmos.

“La pandilla de la pareja de Piqué se refiere a la artista como ‘bruja, vieja y menopáusica’. Estos insultos llegaron a los oídos de la de Barranquilla y ha terminado rompiendo su silencio y tomando cartas en el asunto. Por mediación de un amiga común de ella y Piqué, la cantante ha pedido al exfutbolista que intervenga ante esta falta de respeto o asegura que tomará acciones legales contra las amigas de Clara”, reseñó El Nacional de Cataluña sobre la información que salió a la luz.

La colombiana fue protagonista de distintas noticias por su vida sentimental. | Foto: Tomada de Instagram @shakira

No obstante, surgieron versiones que apuntaban a que Clara Chía habría pedido a Piqué que sus hijos no la llamaran más “la empleada de papá”, pues no se sentía muy cómoda con este término. El exfutbolista tuvo que interceder, supuestamente, para aliviar las cargas.

Sin embargo, toda esta historia se presentó en el programa Y ahora Sonsoles y se aclaró un poco el panorama al respecto. Con imágenes exclusivas se derrumbó cualquier rumor de que Piqué y su pareja estuvieran mal, ya que fueron captados caminando y abrazados por Barcelona.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. | Foto: Instagram @3gerardpique

Lorena Vázquez, colaboradora e integrante de Las Mamarazzis, tomó la palabra y se refirió al asunto de estas noticias sobre Shakira y las amigas de Clara Chía, asegurando que tuvo contacto con los entornos cercanos de ambas y recibió información real.

“Desde hace semanas no para de gritar su amor a los cuatro vientos. Unas palabras que corroboran las imágenes que hoy les mostramos en exclusiva, Piqué y Clara no se esconden. Este sábado pasearon su amor por las calles de Barcelona, él coloca su brazo derecho sobre los hombros de ella y caminan con paso ligero con dirección a una tienda de ropa lujo en el centro de la ciudad”, se escuchó en el clip, el cual iba describiendo todo lo ocurrido en los últimos días.

“Rodeados de gente, sin importarles las miradas de los curiosos. En la puerta del establecimiento se separan, entran, él detrás de ella. Estas imágenes en exclusiva demuestran que la relación está mejor que nunca, la pareja no consigue olvidar a Shakira”, agregó.

La pareja fue captada en Barcelona. | Foto: Twitter @ClaGerFans

La comunicadora aseguró que, en diálogo con sus fuentes, fue negado rotundamente que Shakira estuviera interesada en poner acciones legales contra las amigas de Clara; además de que nunca han estado en contacto mínimo.

“No sé por donde empezar, la verdad. Esta información, siento desmentir a unos compañeros, es falsa. Me puse en contacto con personas del entorno de Shakira y cercanos al círculo de Clara Chía, y me niegan esto”, comentó la periodista, quien días atrás habló de Shakira y Lewis Hamilton.

“No existe siquiera el contacto entre las amigas de Clara Chía y Shakira, a lo mejor alguna vez pudieron insultar a la cantante, es totalmente lógico, pero de ahí a que la artista se haya puesto en contacto con las mujeres...lo siento mucho, no lo creo, y hablando con los entornos me dicen que es totalmente falso”, agregó, derrumbando cualquier noticia al respecto.