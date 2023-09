Taylor Swift causó furor bailando y cantando temas de Shakira; movimiento de caderas la dejó sin palabras y en ‘shock’

Shakira se convirtió en protagonista de diferentes noticias en los medios internacionales, debido a la apoteósica presentación que dio en los MTV Video Music Awards 2023, donde recibiría un galardón por su amplia trayectoria en la música. La celebridad asistió con sus hijos y su hermano, causando alboroto por lo hermosa y natural que se veía en la alfombra.

Shakira y sus hijos | Foto: MTV

La colombiana impactó con la puesta en escena que preparó para esta ceremonia musical, siendo blanco de elogios y aplausos. Poco a poco, la presentación desató reacciones en los asistentes del evento y los televidentes, quienes anhelaban verla en acción una vez más tras varios años que estuvo alejada por temas personales.

En el escenario, Shakira recreó icónicas coreografías de temas como Loba, Ojos así y Hips don´t lie, los cuales le dieron impulso en la industria internacional a lo largo de los años. La barranquillera revivió pasos, movimientos y características de estos temas, dándole un gesto emotivo a sus fieles seguidores que la apoyaron desde que tenía 18 años.

Shakira se lució en el escenario con varios de sus temas musicales - (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

No obstante, la velada de premiación se vio rodeada de otros detalles únicos y divertidos, plasmados por nominados que estaban en el lugar. Este fue el caso de Taylor Swift, quien se gozó de principio a fin el show que dio la intérprete de Waka Waka.

La intérprete de Cruel Summer se encontraba entre el público, observando y analizando toda la presentación de la barranquillera. Las cámaras de los asistentes no evitaron captarla y dejaron a la vista su reacción al ver en acción a la estrella colombiana, quien retomó sus coreografías y letras famosas en inglés y español.

Taylor Swift en los VMAs 2023 (Photo by Noam Galai/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

Taylor Swift quedó sin palabras al ver a Shakira bailando

Según se pudo apreciar en la velada, Shakira comenzó a desarrollar su performance y Taylor Swift no evitó contagiarse del sabor latino, impulsando su cuerpo al ritmo de las canciones de la celebridad. Poco a poco se soltó más y terminó recreando movimientos con sus brazos y manos, muy al estilo árabe de las producciones que sonaron.

En uno de los clips que se difundieron en redes sociales se pudo observar la reacción de la creadora de 1989, quien quedó sin palabras y con la boca abierta al ver cómo Shakira movía sus caderas de lado a lado, muy al estilo de como lo hacía a principios de los 2000. La estadounidense reflejó su asombro, aplaudiendo y gritando mientras su colega estaba en el escenario con una falda de flecos.

Shakira en los MTV 2023 (Photo by Jason Kempin/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

La estrella musical, que se encuentra llevando su tour por varios países, le hablaba a sus compañeros de lugar sobre lo que estaba ocurriendo, colocando luego las manos en su rostro de ver lo que iba a suceder. Al rato ubicó su mano en el pecho y expresó la sorpresa que llevaba por dentro, exaltando el trabajo de la también bailarina.

Taylor nos representa a todos cuando vemos bailar a Shakira pic.twitter.com/zjR5dJwRez — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) September 13, 2023

Taylor Swift cantó icónico tema de Shakira en los VMAs 2023

Otro de los momentos que protagonizó comentarios y opiniones en redes sociales fue cuando Taylor Swift comenzó a mover sus manos y replicar expresiones de Shakira, quien se preparaba para interpretar parte de su famoso tema Whenever Wherever (Suerte), lanzado en 2001.

Las cámaras alcanzaron a plasmar a la celebridad estadounidense bailando e interpretando parte de la letra de este éxito musical, reflejando lo fanática que era de la colombiana. La cantante mostró lo mucho que le gustaba este proyecto, repitiendo las frases que componían el resultado final.

Taylor Switf se mostró como toda una fan de Shakira (Photo by Noam Galai/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

“Le-do-lo-le-lo-le, le-do-lo-le-lo-le. Can’t you see? I’m at your feet

Whenever, wherever

We’re meant to be together

I’ll be there, and you’ll be near

And that’s the deal, my dear

There over, hereunder

You’ll never have to wonder

We can always play by ear

But that’s the deal, my dear”

Este fue el fragmento que cantó Taylor Swift con la voz de Shakira de fondo en los VMAs 2023.