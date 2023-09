Carolina Acevedo subió la temperatura con sensuales fotos en la playa

Entre los episodios en los que más ha causado polémica, muchos recuerdan el comentario que hizo acerca de la maternidad, luego de que Martha Isabel Bolaños confesara que había decidido no tener hijos, en medio de una prueba donde sus comensales eran niños. “Yo no tengo hijos por decisión propia, pero entiendo que es lo importante hacerlo con amor. Me imagino como si mi niña estuviera ahí”, comentó la recordada Pupuchurra de ‘Yo soy Betty, la fea’.