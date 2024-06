Periodista de Noticias Caracol se sinceró y destapó la curiosa actividad paga que la hizo presentadora: “Si me pagan, sí”

María Lucía Fernández reveló cómo llegó a ser presentadora de noticias

La comunicación social y el periodismo no fue la primera opción de Malú, pues desde que comenzó a buscar opciones de profesión lo que captó su atención fue el mundo de la salud, por lo que inició sus estudios en dicha carrera, pero con el paso del tiempo se aburrió, pues aseguró que no quería ver pasar sus días metida en un consultorio.

“Entonces dije: ‘voy a hacer un semestre de optometría, y vuelvo y me presento a medicina’, pero en la carrera dije: ‘uy no, qué pereza, yo no quiero estar en un consultorio’, digamos que no es lo mío, y me encontré con la comunicación social”, dijo la presentadora.