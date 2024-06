Martha Isabel acepta que su ”hombre ideal” podría estar en ‘La casa de los famosos’; Julián le advierte que no lo deje escapar

Durante este tiempo sus vínculos se han fortalecido, tanto así que todo parece indicar que la eterna Pupuchurra de Betty, la fea , habría encontrado su “hombre ideal” y hasta Julián Trujillo se atrevió a advertirle que no lo deje escapar, teniendo en cuenta que ella misma ha mencionado, durante toda la competencia, que se encuentra soltera, porque no ha encontrado esa persona con la que comparta algunas cosas en común.

“Cami, me arruinaste la vida con lo que me dijiste anoche, me soñé toda la noche, tuve tremendo sueño hum… Entonces me desperté más interesada”, dijo. Luego, detalló que se soñó un momento en el que Sebastián la besaba apasionadamente en frente de todos los participantes, mientras estaban acostados en una cama de la habitación.