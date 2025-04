Michelle Obama rompió el silencio y habló sobre su matrimonio con Barack y los rumores de divorcio, “no tenemos la capacidad de decidir”

Luego de muchos rumores sobre el supuesto divorcio entre Michelle y Barack Obama, por fin se conoció la verdad del caso. Fue la misma Michelle la encargada de romper el silencio y hablar al respecto. La ex primera dama de Estados Unidos, en conversación con la actriz Sophia Bush para el pódcast Work in Progress, reveló que no se está separando de Barack y que la razón por la cual no asistió a diversos eventos públicos con él se debe a que ella es una mujer adulta capaz de decidir a qué evento ir y no tiene ninguna pretensión de cumplir con las expectativas de nadie. “Nosotras, como mujeres, luchamos siempre con la idea de no decepcionar a nadie; parece que nosotras no tenemos la capacidad de decidir”. Los comentarios a los que se refiere Obama, de 61 años, se dirigen hacia aquellos que recibió después de no asistir a la posesión presidencial de Donald Trump y por los cuales empezaron los rumores de divorcio. Como si fuera poco, también se sumaron rumores de una posible infidelidad de Barack, quien habría salido con Jennifer Aniston, actriz de Friends.