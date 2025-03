Maluma rompió en llanto en concierto en Barcelona: “Llevo unos meses muy vulnerable”

En medio del sentido y emotivo llanto, el paisa también aseguró que “desde que nació mi hija París, la vida me ha cambiado muchísimo. Ahora realmente estoy con ese sentido de mi vida“. Y continuó asegurando “quiero serles muy sincero, llevo unos meses muy vulnerable, pero eso no me hace débil, todo lo contrario, eso me hace fuerte, más humano y tengo la gallardía de venir aquí y hablarles desde mi corazón. Quien les habla no es Maluma, es Juan Luis”.