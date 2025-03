Maluma aconsejó a jóvenes no trabajar por “seguidores, fama, dinero” y lo ‘acabaron’ en redes: “Siendo millonario, cualquiera”

Maluma, el reconocido cantante colombiano, sorprendió a sus fanáticos con una presentación en la Coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2025.

Con su inconfundible estilo, el artista paisa encendió la fiesta con sus grandes éxitos, pero lo que más destacó fue su mensaje de superación y conciencia, dirigido especialmente a los jóvenes que buscan cumplir sus sueños.

Maluma dio consejo a los jóvenes en su presentación en Barranquilla | Foto: Instagram de Maluma

En medio de la celebración, Maluma aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre cómo la vida le ha enseñado a valorar lo más importante, especialmente desde que se convirtió en padre de su hija, París.

El intérprete de Cosas pendientes compartió con el público que, a lo largo de su carrera, y sobre todo en los últimos meses, ha aprendido a mirar la vida desde una perspectiva más profunda.

“Quiero decirlo porque veo muchos jóvenes aquí, veo demasiados pelaos que están aquí acompañando, y yo desde hace como un mes o dos vengo cambiando mucho mi forma de pensar. Quizás antes tenía una mente un poco banal y siempre pensaba en simplemente ser famoso. Ahora las cosas han cambiado, el propósito ha cambiado y el mensaje ha cambiado para siempre”, dijo el antioqueño desde la tarima.

El mensaje de Maluma iba directo para los jóvenes presentes en el evento, que a lo mejor tienen el sueño de ser alguien con fama y reconocimiento en un futuro.

“Quiero decirles a todos los jóvenes que no se cansen de soñar, no se cansen de luchar por sus sueños. Por más difícil, por más lejanos que parezcan, nunca se cansen”, agregó.

Maluma tiene muy claro que uno de los sueños de la juventud actual es ser famosos o reconocidos, más cuando en esta sociedad, el reconocimiento está al alcance de las redes sociales, por lo que habló al respecto.

“Puede que suene aburrido lo que les voy a decir, pero las redes sociales no sirven para ni mierd... No se comparen en el Instagram, en el TikTok. Sean auténticos, no hay un valor más grande que ser auténticos en esta vida”, dijo.

Y fue claro en decirles que trabajen por ser alguien en la vida real, no detrás de una pantalla de celular: “No trabajen por los seguidores, no trabajen por la fama, tampoco trabajen por el dinero. Trabajen por su propia felicidad, Barranquilla, que es lo único que importa”, concluyó.