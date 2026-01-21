Gretchen Whitmer desafía a Michelle Obama: “EE. UU. ya está listo para una presidenta mujer”

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, sacudió el debate político estadounidense al afirmar que el país está preparado para elegir a una mujer como presidenta.

La declaración, hecha en una entrevista reciente con NPR y publicada en enero de 2026, contrasta directamente con comentarios de la ex primera dama Michelle Obama.

Melania Trump reflexiona sobre el aniversario del Gobierno: “Ser primera dama no es solo un privilegio”

Obama, en noviembre de 2025, había asegurado que Estados Unidos aún “no estaba listo” para un liderazgo femenino en la Casa Blanca, como se registra en un artículo de Fox News.

Whitmer destacó que las victorias recientes de mujeres en gobernaciones y en el Congreso demuestran un cambio en la percepción del electorado.

“Todavía no hemos tenido una presidenta, pero creo que la tendremos pronto”, señaló, generando revuelo entre analistas y líderes políticos.

La gobernadora ha sido mencionada como posible candidata presidencial para 2028, aunque todavía no confirma sus intenciones.

Gov Whitmer says America 'ready for a woman president,' contrasting Michelle Obama https://t.co/cAsgJxxdUN — Fox News (@FoxNews) January 21, 2026

Choque con Michelle Obama y el debate nacional

La posición de la gobernadora Gretchen Whitmer se contrapone directamente a la opinión expresada por Michelle Obama. Obama citó la derrota de Kamala Harris en 2024 como evidencia de que persisten prejuicios y resistencias entre ciertos grupos de votantes.

“Lamentablemente, no están listos para una mujer. Hay mucho que aprender”, afirmó, subrayando las barreras culturales que aún enfrentan las mujeres al postularse a los cargos más altos.

En contraste, Whitmer interpretó los resultados recientes de elecciones estatales y legislativas como señales de progreso y afirmó que el país ya está listo para una presidenta, lo que reaviva el debate sobre si Estados Unidos podría elegir a su primera mandataria en 2028 o si antes debe superar prejuicios más arraigados.

Trump conmemora su primer año de regreso a la Casa Blanca entre reclamos por falta de reconocimiento y advertencias sobre Groenlandia

El enfrentamiento de opiniones entre Whitmer y Michelle Obama refleja que, aunque ha habido avances en la representación femenina, la pregunta sobre cuándo Estados Unidos elegirá a su primera presidenta sigue abierta y genera debate en todos los niveles políticos y sociales.