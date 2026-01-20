Trump conmemora su primer año de regreso a la Casa Blanca entre reclamos por falta de reconocimiento y advertencias sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el martes el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca con un largo y desarticulado discurso en el que sobre todo se quejó de la falta de reconocimiento a su trabajo. El mandatario, de 79 años, mostró a los periodistas una carpeta en la que, según él, figuraban los 365 logros alcanzados desde que juró el cargo el 20 de enero del año pasado.

“Dios está muy orgulloso del trabajo que he realizado”, declaró el presidente, quien atraviesa una crisis de confianza: solo un 42 % de los estadounidenses aprueban su gestión, frente a un 55 % que la desaprueba.

Trump, el disruptor del mundo: las claves de su primer año y los retos de un 2026 que cambiará el tablero global

Sin embargo, durante más de una hora de un monólogo, Trump se quejó de que no recibe el reconocimiento que él considera que debería tener. Además de apuntar como culpables a miembros de su equipo: “Quizás tengo malos asesores de relaciones públicas”, dijo, y arremetió contra las “noticias falsas”.

Donald Trump cumplió un año en la presidencia este lunes, 20 de enero. Foto: AP

Antes de responder preguntas de los periodistas, el presidente tuvo tiempo también de insultar a sus oponentes y de difundir teorías conspirativas, como que fue él quien ganó las elecciones de 2020, y no el demócrata Joe Biden.

Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Después de la rueda de prensa, Trump emprendió camino a Davos para reunirse con líderes políticos y empresariales de todo el mundo. El republicano indicó que en su discurso del miércoles en el foro defenderá sus intenciones sobre la isla danesa de Groenlandia: “La necesitamos por motivos de seguridad nacional”, afirmó. “Las cosas van a salir muy bien”.

Pero cuando se le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir sus amenazas de apoderarse de la vasta isla del Ártico, respondió: “Se darán cuenta”.

Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en la capital, Nuuk. Foto: AP

El republicano rechazó además asistir a una eventual reunión de emergencia del G7 esta semana para discutir la guerra en Ucrania, propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron. “No lo haría”, respondió al ser consultado sobre si estaría dispuesto a participar en una reunión así, aunque Macron ya había señalado que el encuentro no se realizaría esta semana.

En un tono moderado, Trump comenzó su discurso con palabras de elogio hacia el trabajo de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). También alabó el ataque militar que propició la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no dio marcha atrás en sus palabras, sobre qué está dispuesto a hacer para tomar el control de Groenlandia.

Sorprendentes declaraciones del gobernador de California sobre Trump y la UE: “Los toma a todos por tontos”

El presidente repitió teorías que llevan mucho tiempo siendo objeto de controversia o ya desmentidas, entre ellas que las elecciones de 2020 fueron “amañadas”, que los precios de los medicamentos recetados han bajado un 600 % —algo matemáticamente imposible— y que había conseguido atraer para Estados Unidos 18 billones de dólares en inversiones extranjeras.

Trump asegura que la presencia de Rusia y China en el Ártico pone en peligro a Estados Unidos, razón por la que quiere tomar el control de la isla. Foto: AP / Anadolu via AFP

En materia de asuntos exteriores, el republicano mostró su interés en trabajar con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado sobre el futuro del país, tras la captura el 3 de enero de Maduro, quien espera juicio en una prisión de Nueva York. “Estamos hablando con ella”, dijo Trump. “Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”.

Elogió a Machado por haberle cedido su medalla del Premio Nobel de la Paz, sin dejar de quejarse de nuevo porque el comité noruego debería haberle dado ese reconocimiento a él.

También mostró su apoyo al presidente sirio Ahmed al Sharaa, que lanzó una ofensiva contra los antiguos aliados kurdos de Washington en su lucha contra los yihadistas del Estado Islámico. Trump dijo que el líder sirio estaba “trabajando muy, muy duro”.

El senador demócrata Chuck Schumer reaccionó con dureza a la actuación de Trump en el aniversario: “Se vuelve cada vez más loco y más impopular”, dijo el opositor.

Con información de AFP.