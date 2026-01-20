Sorprendentes declaraciones del gobernador de California sobre Trump y la UE: “Los toma a todos por tontos”

En el marco de las tensiones por Groenlandia, donde la administración Trump está buscando tomar control de la isla, se pronunció el gobernador del estado de California, Gavin Newson, y su respuesta generó reacciones mixtas en la opinión pública.

En declaraciones a periodistas en el desarrollo del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Newsom le aconsejó a los europeos que “es hora de tener principios, es hora de mantenerse firme y fuerte, es hora de permanecer unidos”.

Gobernador de California, Gavin Newsom dio declaraciones sobre coyuntura entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia. Foto: Getty Images via AFP

Arremetió contra la falta de carácter que, a sus ojos, han mostrado frente a las constantes amenazas de Trump: “tengan carácter. No soporto esta complicidad. Es gente que se rinde sin oponer resistencia”. Además, trató de patético y vergonzoso el comportamiento de la Unión Europea en este momento coyuntural.

Al ser cuestionado por el camino que deben manejar los países europeos en este contexto, fue contundente con su respuesta: “deberían decidir por sí mismos qué hacer”.

Finalmente, el gobernador destacó, de forma sarcástica, la manera en la que el mandatario estadounidense ha manejado el asunto: “Los ha engañado. Este tipo (Trump) está tomando a todos por tontos, y es vergonzoso”.

Gavin Newsom arremete contra la UE afirmando que Trump los toma "por tontos" (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

Gavin Newsom gobernador de California desde enero de 2019, es una de las figuras políticas más visibles del Partido Demócrata en Estados Unidos y ha sido uno de los mayores detractores del gobierno Trump.

Antes de llevar las riendas del estado más poblado del país, Newsom era reconocido como alcalde de San Francisco (2004–2011) y luego como vicegobernador de California (2011–2019), donde consolidó su perfil progresista en temas sociales y económicos.

Desde que asumió como gobernador, Newsom ha implementado una vasta agenda política con impacto local y nacional; por ejemplo, su estado ofrece hasta dos años de matrícula universitaria gratuita en colegios comunitarios.

Ha liderado iniciativas para expandir la energía renovable, con objetivos de alcanzar una red eléctrica 100 % limpia para 2045 y logrando encontrar la sostenibilidad en elementos como el litio.

Además, bajo su liderazgo, California sigue siendo un epicentro global de inteligencia artificial y tecnología, con integración de IA para mejorar la eficiencia gubernamental.

Sin embargo, el alto costo de vida sigue siendo uno de los grandes problemas del estado; impuestos, costo de la finca raíz y la canasta básica siguen siendo grandes dolores de cabeza. Además, los proyectos de inclusión de inmigrantes han modificado el mercado laboral.

Uno de los graves problemas que azotan actualmente al estado es la cantidad de habitantes de calle que hay; según el conteo de Point in Time, alrededor de 187.000 personas están sin techo, siendo el número más alto en todo Estados Unidos.

Las declaraciones de Newsom generaron controversia en redes sociales; algunas declaraciones estuvieron a favor, por ejemplo: “Europa debe hacer honor a su mayor conquistador y llevar a cabo sus designios; ‘A pueblo agitado, pueblo conquistado’, dijo Napoleón”.

También tuvo opiniones en contra: “Es un tremendo descarado, que vea cómo tiene su estado y después hable de lo bueno que está haciendo nuestro presidente; es un miserable”.