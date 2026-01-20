Donald Trump comenzó su rueda de prensa anunciando que venía cargado “de logros”, tras un año que no ha pasado desapercibido en ninguna parte del mundo.

El presidente Trump elogió su gestión a nivel económico, destacando que “el mercado de valores ha alcanzado 52 máximos históricos”, además del empuje al plan pensional durante su gestión, lo que “significa que los planes 401(k) tuvieron un excelente desempeño”, añadió.

El mandatario dejó su segundo dardo del día a Joe Biden “Como saben, él tuvo la mayor inflación en la historia de nuestro país”. Continuó validando sus esfuerzos y afirmó que “ahora la hemos reducido hasta un nivel normal. Vamos a bajarla incluso un poco más”.

Así habló Trump sobre elecciones internacionales

Trump se refirió a María Corina Machado, volvió a expresar su intención de contar con ella para la transición en Venezuela: “Quizá podamos involucrarla de alguna forma. Me encantaría poder hacerlo”. Y dejó nuevamente agradecimiento de la entrega del Nobel: “Hizo algo realmente extraordinario”.

Por otra parte, habló de energía y petróleo, señalando que tiene “el 62% del mercado de Venezuela”.

También aprovechó para bromear respecto al Golfo de México en medio de las tensiones con Claudia Sheinbaum: “Estaba pensando en llamarlo el Golfo de Trump, pero decidí no hacerlo”.

Se refirió con brevedad a la posible intervención en Groenlandia, dijo que en términos generales “están haciendo lo más práctico” en la situación actual.

Al ser preguntado por qué tan lejos llegaría con tal de hacerse con la gran isla, “Ya lo verás”.

El presidente Trump criticó nuevamente a Somalia: “es un lugar terrible”. Y habló sobre la congresista Ilhan Omar, con quien no tiene una relación cordial: “me dijeron que tiene un patrimonio de 30 millones de dólares”, dijo que era una cifra irracional, ya que “nunca tuvo un trabajo”, y concluyó que era “una congresista corrupta”.

De esta manera habló Trump respecto a la seguridad del país

Donald Trump presumió su gestión a nivel migratorio, afirmando haber fortalecido los controles en las fronteras para evitar así la entrada de migrantes ilegales y reducir “por primera vez en 50 años”, logrando así “una migración inversa”.

Aseveró que su lucha antidrogas había sido la mejor de la historia de los Estados Unidos, ya que se habría dado un “97% menos de llegada de drogas”.

El mandatario volvió a defender las operaciones del ICE y presentó un registro documental de arrestos de personas acusadas de delitos violentos: “Lo único que quieren es sacarlos. Quieren sacarlos de nuestro país”.

Agregó que las protestas en contra de la agencia envuelta en polémica estaban llenas de “agitadores, insurrectos y alborotadores a sueldo. Les pagan”.