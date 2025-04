Barack Obama hace impactante confesión de su matrimonio con Michelle. “Una profunda falta de confianza”

No es la primera vez que Obama sugiere que sus años como presidente, de 2009 a 2017, impactaron su relación con la ex primera dama. En mayo de 2023, durante una entrevista pública, admitió la situación. “Seguro que ayuda estar fuera de la Casa Blanca y pasar un poco más de tiempo con ella” , al tiempo que elogió a Michelle por ser “indulgente” con sus defectos y soportar el peso de la vida pública.

A pesar de los rumores de distanciamiento, fuentes cercanas a la pareja han desmentido cualquier tensión grave. “No fingen tener una relación al estilo Camelot. No intentan presentar una pareja mágica”, aseguró una persona que ha trabajado con ellos en declaraciones al medio Page Six . Otra fuente explicó que Michelle simplemente ha estado “desconectada” de la vida política en Washington.

La ex primera dama también se ha pronunciado sobre el manejo de su vida privada en la era digital. En marzo, se refirió al respecto. “No puedes vivir de las redes sociales. No dejes que esa energía negativa entre en tu espacio. Son personas que no te conocen. Muchas de estas cosas son inventadas y no te nutren”, dijo en su momento Michelle Obama.