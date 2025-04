Barack Obama intentó que Kamala Harris no fuera candidata presidencial, según devela nuevo libro

“Según fuentes cercanas al presidente Obama, él no creía en absoluto que Joe Biden debiera continuar”, le dijo Allen a MSNBC . Y tampoco quería que Kamala Harris reemplazara a Biden. No creía que fuera la mejor opción para los demócratas y trabajó entre bastidores durante mucho tiempo para intentar organizar unas miniprimarias, una convención abierta o unas miniprimarias que culminaran en una convención abierta; no confiaba en su capacidad para ganar las elecciones.

Allen, un reportero político senior de NBC News, y Amie Parnes, corresponsal política senior de The Hill, se unieron a MSNBC para hablar sobre su nuevo libro que se lanzará este mes, titulado FIGHT: Inside the Wildest Battle for the White House, en el cual ha revelado varios secretos dentro del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales del 2024, en las cuales ganó Donald Trump.