Revelador libro asegura que el Partido Demócrata se preparó para que Joe Biden “muriera en el cargo”

Mientras que la Casa Blanca y figuras del partido intentaban proyectar confianza en la capacidad de Biden para continuar en el poder, en privado, los asesores de la entonces vicepresidenta Kamala Harris y el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) discutían escenarios para una posible sucesión, de acuerdo con el libro “Fight: Inside the Wildest Battle for the White House”, de Jonathan Allen y Amie Parnes, adelantado por The Guardian.