“Michelle se divorciaría de mí”, la simpática confesión de Barack Obama. ¿Por qué lo dice?

El expresidente abrió su corazón en una entrevista con Jimmy Kimmel.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 8:05 a. m.
“Michelle es espectacular, pero nunca le entusiasmó la política”, dijo Obama.
"Michelle es espectacular, pero nunca le entusiasmó la política", dijo Obama.

Barack Obama aseguró que tiene una poderosa razón para no volver a la política. Lo dijo con humor en el programa “Jimmy Kimmel Live!“. Allí, el popular presentador de televisión le preguntó si había considerado volver a postularse a la presidencia o volver a la arena política.

“O sea, supongo que técnicamente podría postularme para, ya sabes, el concejo municipal o algo así, pero no ocupo un cargo electo. No tengo influencia. Mi mandato ha expirado. Y, por cierto, creo en la Constitución y también creo en mi matrimonio, y Michelle se divorciaría de mí si pudiera volver a postularme", dijo el expresidente.

“Sé que tienes que irte, pero ¿podemos quedárnosla otros cuatro años?”, le respondió Kimmel.

Las intimidades de Obama en medio de la disputa presidencial

“Michelle es espectacular, pero nunca le entusiasmó la política”, agregó Obama. “Michelle me explicó una vez: ‘Intento organizar mi vida para no tener muchos problemas, y la política es un desastre’”, dijo entre risas.

Y, luego habló también de sus hijas: “Todas las mujeres en mi vida esperan poder vivir una vida más normal”.

