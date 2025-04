Así fue la emotiva despedida de Melissa Gate de ‘La casa de los famosos All Stars’; está de camino a Colombia

Estas fueron las palabras de despedida de Melissa Gate en ‘La casa de los famosos All Stars’

“Quiero aprovechar para darle las gracias a cada uno de ustedes, me siento muy honrada de haber compartido con estrellas tan grandes como ustedes. Me siento única, inigualable y genial por haberlos conocido”.

Además, no evitó mencionar que se sintió más segura y tranquila que con sus compañeros que lo esperan en su país: “En Colombia no me tratan así. Lo que necesiten de mí, con mucho gusto, en Medellín, Colombia, tienen una amiga y una casa. Me siento muy feliz de haber sido yo la escogida para venir a visitarlos. Muchas gracias”, dijo frente a las cámaras de Telemundo.