Sofía Vergara expuso lo más difícil de hacer ‘Griselda’ y la adicción que le dejó

La actriz colombiana recibió una demanda por parte de la familia de Blanco, la cual también iba dirigida a la plataforma Netflix , pues los hijos adultos de la fallecida narcotraficante afirmaron que la miniserie “es un uso no autorizado de la imagen y semejanza de su familia”.

La participación de la también actriz de Modern Family en la serie Griselda le dejó un gran reconocimiento y admiración por parte de las personas, ya que desempeñó un trabajo actoral muy bueno. Sin embargo, la misma actriz ha revelado que no todo fue color de rosa .

Sofía Vergara, en una entrevista dada a The Hollywood Reporter, aseguró que el hecho de vivir tantas cosas nuevas haciendo la serie hizo que su salud se viera afectada, en especial su sueño, pues durante un buen tiempo sufrió de insomnio severo.

View this post on Instagram

En varias oportunidades Vergara le confesó su sentir a Nancy Banks, su coach de actuación, incluso llegó a asegurarle varias veces que no sabía si iba a “sobrevivir” al proyecto de Netflix.

La actriz se vio obligada a aprender cosas que no son habituales en su día a día, como por ejemplo fumar. “En realidad, solo había hecho Modern Family, así que no sabía en qué me estaba metiendo”, dijo.