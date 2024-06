“Estoy completamente devastada”: Jennifer López tuvo que cancelar su gira tras baja venta de boletería

Jennifer Lopez canceló su gira norteamericana de 2024, confirmaron representantes de Live Nation a The Associated Press.

Jennifer Lopez asiste al estreno en Los Ángeles de "The Mother" de Netflix en Westwood Regency Village Theatre el 10 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. | Foto: FilmMagic

Su gira iba a ser la primera en cinco años, en apoyo de su primer álbum en solitario en una década, “This Is Me… Now” y la película que lo acompaña.

López ofreció su propia declaración a los fans en su sitio web y boletín informativo OntheJLo, donde escribió: “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”.

“This Is Me… Now” fue lanzado a principios de este año, 20 años después de su exitoso álbum, “This Is Me… Then”. López dijo a AP que el nuevo álbum era un “milagro” y “una segunda oportunidad. Y me encantaría capturar este momento en el tiempo de la manera en que ese álbum capturó ese momento en el tiempo”.