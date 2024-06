Así está Emmanuel, el hijo de Clara Rojas que nació durante su secuestro: tiene 20 años y estudia derecho

“Mi hijo es un hombre hecho y derecho, ya me pasó en estatura, le doy gracias a la vida, cuando pienso hace tantos años que yo estaba en una situación tan crítica cuando él nació y verlo hoy que él puede hacer su propia vida y tomar sus decisiones , para mí es una satisfacción enorme. Hemos hecho un acuerdo entre Emmanuel y yo de no hablar…”, expresó.

“Hubo tranquilidad, agradecimiento, para mí fue muy emocionante. No me aparto de que haya más preguntas a futuro por parte de Emmanuel. Finalmente, cuando son experiencias tan fuertes como fue la nuestra, uno nunca termina por cerrar la historia ”.

SEMANA le recordó a Clara Rojas que Martín Sombra, el carcelero de las Farc, había dicho que el padre de Emmanuel está vivo. “Nunca he sabido. Fíjese que me llama la atención porque Martín Sombra hace unos años dijo que estaba muerto y ahora que está vivo. Al fin no sé qué es lo que dice Martín en relación con este punto. No me lo tomo tan preocupada, finalmente, si tuviera información real pues preséntela a la JEP y entregue las pruebas. Que yo sepa no lo ha hecho y ese es el escenario donde debe hacerlo”, respondió.