Colombia podría enfrentar una nueva crisis de pasaportes por diferencias con Portugal. ¿Nuevo lío diplomático?

De acuerdo con expertos, lo que podría pasar si se llega al tiempo límite y aún no se ha implementado el nuevo modelo por los retrasos, es que la Cancillería no tendría otra opción que recurrir nuevamente a Thomas Greg para que continúe prestando sus servicios, algo que podría molestar al presidente Petro, según lo ha alertado el mandatario.

En medio del consejo de ministros televisado del 25 de marzo, Petro se lo reiteró a la canciller. “Ojo, porque entonces me pasa lo de Thomas & Greg, Laura, y me pasa lo que me viene pasando de los pasaportes. Y, entonces, cuando ya me doy cuenta y actúo, ya vienen las demandas. Porque mis funcionarios dejan hacer estos negocios en contra del presidente, como ya pasó”, afirmó Petro.