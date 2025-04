Álvaro Leyva no se ha referido a las actuaciones de su exsecretario general. La amistad con José Antonio Salazar no está sacrificada. | Foto: juan carlos sierra-semana

Aunque no se refirió a nadie en particular, muchos han interpretado el mensaje como una referencia al presidente Petro, cuando habla de “la persona que lidera las cimas del Estado”.

“Con el señor presidente hace meses no me comunico. Imposible tener interlocución con él. He guardado riguroso silencio viendo desde la distancia el lento hundimiento de su proyecto de gobierno. Pretendí orientarlo mediante el mecanismo a mi alcance. No puede él hacerme un solo reclamo”, afirmó Leyva. Además, mencionó que “se respira un estado de descomposición”.