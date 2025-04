Álvaro Leyva se pregunta “sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera la cima del Estado”

El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán escribió un largo texto en su cuenta de X. Sin referirse a nadie en particular, el excanciller sorprendió este martes con ese mensaje en el que se refirió a las personas que llegan al poder y tienen vicios como el alcohol y los estupefacientes.

“Me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera las cima del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo. ¿Qué se puede esperar ahora y en lo que resta por venir de ser aquello así? ¿Cuál sería la suerte de los colombianos y de la patria entera?“, aseguró el excanciller.

Ciudadanas, ciudadanos:



Gómez Hurtado a propósito de mi andar para lograr su liberación:



“(…), sabía que estaba dando en el blanco. Que estaba moviendo lo que era un complejo de circunstancias huidizas como son las que se presentan en estos casos”.



“Es el ejercicio de la… pic.twitter.com/eJ0rcpb2wC — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) April 1, 2025

El exministro también cuestionó: “Parece que va llegando la hora de preguntarnos tomando como sustento una de las afirmaciones del doctor Gómez Hurtado: ¿tendremos que recurrir al ‘ejercicio de la diplomacia en el más difícil de los terrenos’?”.

Leyva reflexionó sobre unas palabras de Álvaro Gómez Hurtado y recordó que hizo parte de la liberación del exlíder conservador, quien había sido secuestrado por el M-19 en 1998, para citar unas palabras que serían pertinentes en este momento del país.

“(…) sabía que estaba dando en el blanco. Que estaba moviendo lo que era un complejo de circunstancias huidizas como son las que se presentan en estos casos”, decía Gómez. “Es el ejercicio de la diplomacia en el más difícil de los terrenos”, agregó.

El excanciller sorprendió con su mensaje. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Leyva dijo que leyó un texto que hablaba de su “metamorfosis” y que le pareció “gracioso” porque él no ha cambiado. “No es que este hombre mayor, a estas horas de la historia patria, transmute. Claro que no. Es que, denlo por sentado, siempre he sido como soy y hasta el final seré siempre el mismo”, aclaró el excanciller.

Agregó que “nunca ha tragado entero” y habló del gobierno al que perteneció.

“Fíjense ustedes: confirmar varias realidades para nada plausibles, tratándose de las cabezas mismas del gobierno al que pertenecí, ha sido labor harta, difícil y muy dolorosa. Realidades objetivas y serenamente consideradas, me he acercado a ellas”, afirmó Leyva.

Además, dijo que se debe reaccionar de manera correcta y pronta “como respuesta a lo que por desgracia atropella”, porque considera que se trata de un “atropello a toda la nación” que sería causado desde “la mismísima cumbre del Estado”.

Leyva se metió en el debate de si esos vicios hacen parte de la intimidad o no, y dijo —citando a un filósofo católico— que en ocasiones se debe recurrir a la “prudente ocultación de la verdad” porque quienes se sienten aludidos aseguran que “no tienen por qué meterse en mi intimidad”.

El excanciller habló de “la persona que lidera las cima del Estado”. | Foto: juan carlos sierra-semana

Sin embargo, Leyva menciona que puede surgir la obligación de dejar de lado la “prudente ocultación de la verdad” si esa intimidad afecta el bien común. Y que ese bien común puede tratarse de la correcta conducción de la patria, “de la justicia, del buen y libre raciocinio exento de vicios, de la paz, de la nación entera y de lo que está por venir, que es harto, muchísimo y bien complicado…”.

Leyva volvió a insistir sobre la liberación de Gómez Hurtado para decir que se la jugaría en estos momentos por el país. “Agradezco su generoso comentario. Por él me jugué entero. Y porque he conocido las interioridades del momento nacional, me juego los restos por Colombia”.