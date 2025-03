Gustavo Petro soltó peculiar confesión: dijo que se “escapa” de la Casa de Nariño y aseguró que le ha tocado viajar “clandestino”

“Dirán que yo también vivo en un palacio, y me sirven meseros con uniforme, y me siento en sillas doradas y bajo cuadros con gente siempre blanca, y me acuesto en camas mullidas. Pero casi no como en palacio, y me escapo de él para estar con la gente humilde cada vez que puedo, y oír de sus problemas, y escuchar su música, y me gusta dormir en camas duras de trabajador o campesino, porque varias veces, aun siendo presidente, he tenido que pasar clandestino y hasta variar rutas de avión por informaciones de misiles”, escribió el mandatario colombiano.