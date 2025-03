Gustavo Petro reaccionó a andanada del ELN en su contra: “No estoy buscando votos, señora del ELN que traicionó su papel negociador”

El presidente Gustavo Petro no se quedó callado frente a las explosivas declaraciones en su contra por parte de Silvana Guerrero, una de las comandantes del ELN que hizo parte de la negociación con su Gobierno pero quien, sorpresivamente, decidió portar nuevamente el camuflado y regresar a la selva.

Este domingo 30 de marzo, la jefe guerrillera se despachó contra Petro en el programa de televisión Los Informantes, destrozó la paz total y no dio pistas de diálogos con esta administración nacional.

“Yo no estoy buscando votos, señora del ELN que traicionó su papel negociador, yo busco la paz que ustedes, señores del ELN, no entendieron; y creo que no entenderán jamás. La paz es revolucionaria y por eso la oligarquía nos ha sumido en los cien años de soledad, de matarnos entre nosotros, violencias de dos siglos”, escribió el primer mandatario en sus redes sociales.

Silvana Guerrero y alias Ricardo, cabecillas del Frente Nororiental del ELN. | Foto: Captura de pantalla: Los Informantes

Y continuó: “Si desde el principio dije que había que escoger entre el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo y el camino de Pablo Escobar, era porque ustedes tenían ambos caminos desarrollándose en su seno. Y desecharon el del amor eficaz y la paz,​ y pudo más la codicia. Y cuando se escoge la codicia, se escoge el camino del capital y no el camino del pueblo ni del trabajador”.

“Dirán que yo también vivo en un palacio y me sirven meseros con uniforme, y me siento en sillas doradas y bajo cuadros con gente siempre blanca, y me acuesto en camas mullidas. Pero casi no como en palacio y me escapo de él para estar con la gente humilde cada vez que puedo, y oír de sus problemas, y escuchar su música, y me gusta dormir en camas duras de trabajador o campesino, porque varias veces, aun siendo presidente, he tenido que pasar clandestino y hasta variar rutas de avión por informaciones de misiles”, añadió.

Eso, según el presidente, no lo asusta.

Silvana Guerrero, cabecilla del Frente Nororiental del ELN. | Foto: Captura de pantalla: Los Informantes

“Durante décadas me acostumbré a eso, pero me permite mantener mi pensamiento vivo y mantener mis principios y de qué lado estoy. No estoy del lado del traqueto, del oficial que se vende, del senador corrupto que permite que se lleven un dinero de los contratos; me mantengo firme al lado del campesino, del joven ilusionado, de la mujer trabajadora y por eso los invité a la paz y les di la mano. Mano que mordieron. No tengo carro propio ni hacienda alguna, y el saldo del crédito de mi casa, extrañamente no disminuye.”.

Agregó: “No me gusta el poder, el poder enferma y te hace ruin, con Garibaldi y Bolívar pienso que es bueno dejarlo e irse hacia la vida o su contrario. Yo no soy de la oligarquía, no confundan, trato de hacer una revolución, mientras ustedes por dentro, cada vez se parecen más a la oligarquía. Y sus socios cada vez más, son extranjeros”.

El presidente Gustavo Petro ha buscado la paz con el ELN desde que llegó al gobierno, pero no lo ha conseguido. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Por último, Petro les envió un mensaje a los jefes del ELN: “Ustedes decidieron asesinar el pueblo en el Catatumbo y asesinarán más gente, porque ya no es Colombia la que está en su corazón. El tiempo que ustedes dejan pasar, ya no les traerá oportunidades de revolución, caerán cada vez más en el fango de la codicia. Sé que entre ustedes, señores del ELN, aún quedan resquicios del pasado, y que hay gente sorprendida por las propias decisiones que ustedes han tomado. Ojalá reaccionen rápido y no se dejen llevar a la violencia eterna”.