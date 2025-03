El ELN sí sabe ejecutar

Dominan y controlan la ejecución de cientos de contratos de Ecopetrol en sus zonas de influencia en Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare y el Magdalena Medio. Los contratistas a cargo de obras en las zonas de influencia del ELN tienen que reportarse inevitablemente ante los “líderes sociales” u oeneges afiliadas a la guerrilla y pactar la cuota revolucionaria, expresada en recursos y la contratación de sus compañías y milicianos. Las empresas que no cumplen la cuota ven a sus empleados secuestrados o sus equipos retenidos.

En sus declaraciones ante la justicia, Olmedo López reportó, como lo ha recogido la prensa, cómo se entregaron más de cien mil millones de pesos de la UNGRD a contratistas del ELN en contratación de horas de maquinaria, ollas comunitarias y compra de kits de maquinaria para alcaldías; afirmaciones que no ha sido desvirtuadas y duermen en los anaqueles judiciales.

Como lo resalta la nota, en todo el camino hacia el encuentro, el periodista no evidenció ninguna presencia militar o estatal y en cambio navegó, como lo acreditan las imágenes, en un océano de coca. Los pulcros uniformes de los irredentos cabecillas y sus escoltas no evidenciaban las penurias de una guerrilla sometida a la persecución estatal o a la guerra con las Farc. Lo más probable es que todo el contexto de la entrevista se tratara de un montaje al cual debieron llegar los líderes guerrilleros en camionetas blindadas, como lo reclama el estándar vigente en el país para las luchas guerrilleras, campesinas, indígenas y de negritudes. ¡Faltaría más! No podemos tener subversivos caminando por el bosque que han sembrado de minas antipersona. La nueva subversión se mueve, pero en camionetas de la UNP.