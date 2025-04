El exnarcotraficante Carlos Lehder no dudó a la hora de responder a SEMANA que no tuvo responsabilidad en el magnicidio del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido en abril de 1984. Y, por eso, le respondió a Rodrigo Lara Restrepo, el hijo del exfuncionario fallecido, quien le pidió esta semana a la Fiscalía que lo investigara por el asesinato de su padre.

“Es un hijo que quiere mucho a su padre, aunque prácticamente no lo conoció. No conozco al señor Rodrigo Lara Restrepo. Fui enterado por los medios de comunicación que él, cuando era senador, pidió a la Fiscalía que se me vinculara al proceso. Todo lo que el hijo de Lara Bonilla haga por investigar la muerte de su padre, está bien, tiene todo el derecho de hacerlo”, dijo.