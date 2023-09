Accidente de Carolina Acevedo en ‘MasterChef’ fue tendencia en redes, televidentes no pararon de hablar

Carolina quedó en shock, ya que la sangre no paraba de salir. Mientras tanto, sus compañeros no sabían qué hacer, ya que no podían detenerse para ver cómo estaba.

De inmediato, llegó el grupo médico del programa, quienes le hicieron una curación. Carolina no paraba de llorar, mientras afirmaba lo siguiente: “Ju***, me volé el dedo, por Dios, te juro que me lo volé (...) Cuándo me di cuenta solo salía sangre y más sangre”.