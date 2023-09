Así fue la reacción de Carolina Acevedo hacia Daniela Tapia en ‘MasterChef’: “déjame quieta”

“Hermana, vaya y estudie (…) todo lo que yo me parto ahí estudiando, me acuesto tarde todos los días, para venirle a darle la receta, no joda”, aseguró Carolina, bastante molesta en las entrevistas que se hacen privadas y lejos de la cocina.

“Caro y yo llevamos unos días que nos hemos acercado más y me parece muy chévere. Ya hemos tenido conversaciones de las cosas que a mí no me han gustado, de las cosas que me hicieron sentir mal. Estamos en un momento de la competencia que ya somos pocos, todos vamos para el mismo objetivo, entonces no hay por qué tener ni peleas, ni distancias”, aseguró en el programa.