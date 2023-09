Accidente de Carolina Acevedo en ‘MasterChef’ prendió las alarmas entre los televidentes: “se vio horrible”

Accidente de Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity

Los comentarios en redes no tardaron en aparecer luego del aterrador avance. Para algunos, este será el final de Carolina en la competencia, mientras que otros aseguraron que de seguro no pasó nada y “RCN exageró para que los televidentes no se pierdan el capítulo”.

“Yo no sé, pero eso se vio horrible”, “Eso me recuerda cuando Lorna Cepeda casi se quita un dedo por pelar un coco y poco después se fue del reality”, “La verdad, no creo que sea tan grave”, “Ya me quiero ver ese momento” y “Ojalá no sea nada grave. Ella es tenaz como persona, pero es una gran cocinera”, fueron algunos de ellos.