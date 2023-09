Tildan a los jueces de ‘MasterChef’ de “acomodados” por no eliminar a Carolina Acevedo

Cada uno llegó al atril con una preparación diferente y una historia bastante personal. Los comentarios no se hicieron esperar, pero quien más habló fue la actriz, quien ‘rajó' varios platos, asegurando que era lo mismo de siempre y que no se veía creatividad.

Televidentes piden que eliminen a Carolina Acevedo de MasterChef

“Hasta cuándo van a ser seguir protegiendo a Carolina”, “Carolina Acevedo: ya no más postres, ya no más plátano, ya no más profitelores, ya no más merengues. Bueno, ¿y entonces qué pueden preparar?”, “Carolina Acevedo es la persona más inmamable del mundo. Todo lo tiene que comentar, a todo le tiene que tirar hate”, “Ya van siendo hora de que la eliminen, ella es una mala persona”, “La mantienen en el programa solamente porque le da rating, esa es la verdad” y “No más Carolina. Suficiente todo lo que la hemos soportado”, han sido algunos de ellos.