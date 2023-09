“Necesito que te retractes”: Claudia Bahamón no se contuvo y encaró a Natalia Sanint por comentario que hizo en Masterchef Celebrity

Por esta razón, en las horas de la noche del viernes 29 de septiembre, en medio de la transmisión del programa , Claudia publicó a través de sus historias de Instagram, un corto video en el que se reía al ver la reacción de Natalia tras haberle quitado algunos minutos para cocinar. Además, aseguró estar sorprendida, pues en la época de grabaciones del reality, ella no está presente en el momento de las entrevistas.

Luego de unos minutos, Claudia volvió a aparecer en sus historias y reveló que había llamado a Natalia para hablar de lo sucedido: “Como ustedes bien saben, yo nunca veo las entrevistas y ellos no hacen solo sino hablar a mis espaldas. Natalia, diga la verdad”, mencionó mostrando a la participante del programa por medio de una videollamada.

“Yo nunca quise decir eso, eso es viejo. Tranquilícese . Quiero disculparme públicamente ante el país, ante Colombia entera para decirles que lo que yo dije no fue editado, fue un error” , respondió la locutora en medio de una de sus divertidas interpretaciones.

En medio de la divertida dinámica que estaban teniendo Claudia y Natalia se sumó el esposo de la locutora, quien tomó la vocería para hablar con la presentadora de Masterchef sobre lo ocurrido. “Estoy en un desacuerdo tenaz, no te imaginas. Tu que eres un amor de persona, tan dulce, y yo ver esas cosas en televisión, la verdad no me gustó”.