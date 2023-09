Daniela Tapia habló de su relación con Martha Isabel Bolaños tras ser eliminada de Masterchef: ¿aún son amigas?

“Que no me vuelva a hablar”: la fuerte discusión que se vivió en ‘MasterChef’ entre dos participantes

Ante su determinación, Tapia no pudo ocultar su molestia y la tildó de traidora. “Uno no traiciona a los amigos ni en un reality, ni en nada, ni por millones de dólares, uno no traiciona. Este mundo está lleno de mie... de traición, de todo”, expresó visiblemente indignada.

Sin embargo, asumió la decisión de Martha asegurando que no era la primera vez que alguien cercano la traicionaba, comentario por el que la caleña le pidió que no se lo tomara personal.

“Tengo que aceptar que el que te traiciona una vez, te va a traicionar de nuevo, ella es traidora (...) A mí sí me duele pero ya lloré lo que tenía que llorar, no lo haré más, ahora lo que yo sí le pido es que no me vuelva a hablar en la vida y creo que no voy a volver a mencionar ese nombre ni en este programa, ni en mi vida”, agregó Tapia frente a las cámaras de ‘MasterChef’.