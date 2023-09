“Ciego”: Daniela Tapia estalló contra jurado de ‘MasterChef’ por crítica a uno de sus platos

“Es muy elegante todo, la espuma es muy rica, pero el retrogusto que te queda es solo ajo. El sabor es lo que tiene la comida, pero no es el gusto. Y de la comida no puede quedar gusto, porque en un restaurante pasa de plato a plato, sin tener el gusto del plato anterior”, comenzó diciendo ‘Chris’ Carpentier.

La respuesta no pareció gustarle al chef, quien aseguró que a él le pasaba lo mismo, pero eso no significaba que fuera a hacer platos llenos de ajo.

“No, no, no. Mira, yo soy ‘ajero’ y me encanta el ajo, pero uno tiene que aprender a trabajarlo. Sobre todo, para no generar retrogusto”.

View this post on Instagram

“Lo que me molesta es que, en otras ocasiones, se hace el ciego, con otras personas. Entonces, es como, ok, no me voy a detener ahí, porque me amargo”.