Westcol y Aida Victoria Merlano se agarraron en redes sociales por deudas que quedaron pendientes de su relación

Westcol es uno de los creadores de contenido con más fama en Colombia, pues es uno de los líderes de audiencia en plataformas digitales como Twitch, YouTube y Twitter, por medio de las cuales, millones de personas interactúan con él, a través de los mensajes directos que ofrecen estos sitios web, comentarios, ‘me gustas’ y reacciones.

Luis Villa -nombre de pila del streamer- es uno de los que más factura a nivel internacional con la creación de contenidos, pues según revelan algunos portales de entretenimiento, el joven de 22 años habría llegado a recibir más de $30.000 dólares en un solo día, es decir, unos 122 millones de pesos colombianos.

Luis Villa, conocido como Westcol. | Foto: Foto tomada de Instagram @westcol

Una de las más populares hasta el momento tuvo que ver con los fuertes comentarios que hizo en su momento hacia los miembros de la comunidad LGTBIQ+, los cuales fueron catalogados como discriminantes e irrespetuosos.

Westcol se dedica a hacer transmisiones en vivo. | Foto: twitter @westcol_

Adicionalmente, a finales del año 2022 protagonizó un sonado y llamativo romance con Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora Aida Merlano, el cual fue muy polémico en redes sociales, pues una gran cantidad de cibernautas afirmaron en su momento que se trataba únicamente de una estrategia publicitaria para aumentar considerablemente sus estadísticas e interacciones en las diferentes redes sociales.

Esta relación no duró más de tres meses, pues según la modelo e influenciadora, Westcol tendría muchas actitudes infantiles que no eran de su gusto. Debido a los malentendidos que tuvieron durante su corto, pero sonado noviazgo, la pareja decidió tomar caminos separados y retomar los proyectos que tenían en sus carreras individuales.

“Yo digo algo públicamente, a mí no me gustó que Aida, que yo a ella le tenía un aprecio bonito, pero con ella todo siempre era billete, todo era plata. En su momento, yo también llegué a hacer historias para ella y nunca le cobré nada. Ella hasta me debe plata, pero yo que le voy a cobrar por una historia si yo la quiero”, dijo el influenciador colombiano ante sus miles de espectadores.

Aida Victoria Merlano y Westcol. | Foto: Tomadas de las cuentas en Instagram: aidavictoriam y westcol

Adicionalmente, añadió en una de sus transmisiones: “Yo le pregunté que cuánto cobraba por historia y me clavó el mismo precio que le cobra a cualquier empresa (...) Aida es una empresaria desde hace mucho rato, ella no va a hacer algo a lo cual no le gane plata”.

La respuesta de Aida Victoria a Westcol

La también creadora de contenido no se contuvo de compartir su opinión frente a las declaraciones de su expareja, y decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram para dar su versión sobre lo sucedido en aquel entonces.

“No quisiera, pero tengo que aclarar esta situación, vengo saliendo de una cena y me encuentro en el DM un montón de niños cobrándome una plata con quien yo salí hace como un año. Obviamente, veo el nombre y como a mí las cosas se me olvidan, yo dije ‘de más que en el último negocio que cerramos se me olvidó pasarle 50 o 70 millones de pesos y todavía se los tengo’, me preocupé”, aseguró Merlano, de 23 años de edad, en sus historias.

Sin embargo, reveló que las declaraciones que estaba haciendo Westcol no eran precisas, pues ella le realizó el pago de cada una de las pautas que él le hizo: “Cuando le escribo al tipo me dice que no, que le tengo como cinco millones de pesos de una pauta que él me hizo, que videntemente le pagué porque pauta que él me hacía, pauta que yo le pagaba, y que no se acuerda si son cinco o cuanto son, yo creo que son como cuatro, puede que sean siete, no sabemos, tengo que revisar”.