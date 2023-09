‘Westcol’: los comentarios homofóbicos que podrían salirle caro al reconocido influenciador; Corte analiza una tutela en su contra

Los creadores de contenido han ganado notoriedad en los últimos años por cuenta del auge de las redes sociales. Sin embargo, varios de ellos parecen no medir el alcance de sus palabras y de sus publicaciones. Es el caso de ‘Westcol’ o Luis Villa, uno de los streamers más exitosos de Colombia, quien se ha visto envuelto en varios escándalos por cuenta de sus contenidos.

A finales de mayo de este año el creador de contenido afirmó: “No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a balazos (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus maricadas”, aseveró.