WestCol: marca reconocida canceló su contrato con el ‘streamer’ tras comentarios de odio contra la comunidad LGBTI

El streamer WestCol sigue en el ojo del huracán por sus declaraciones polémicas durante los videos que realiza cotidianamente en la plataforma Twitch, donde se dio a conocer y se convirtió en uno de los influenciadores más seguidos por los cibernautas colombianos, cuyo público en su mayoría está conformado por menores de edad que se sienten identificados con su particular y muy cuestionable forma de pensar.

Pero la fama de este creador de contenido adquirió un nivel nacional cuando se involucró sentimentalmente con la barranquillera Aida Victoria, quien es figura de la farándula colombiana desde que su madre, la excongresista Aida Merlano, se fugó de la cárcel.

Aida Victoria Merlano y Westcol - Foto: Tomadas de las cuentas en Instagram: aidavictoriam y westcol

El caso es que WestCol, ahora sin Aida Victoria a su lado, ha continuado con sus en vivos y en ellos ha dicho palabras escandalosas que han hecho eco por todos los rincones del país, al punto de ponerlo en el paredón por burlarse de una de las ciudades intermedias de Colombia y por lanzar mensajes de odio contra uno de sus amigos, que es homosexual.

El primer escándalo, el de Ibagué, surgió cuando el paisa afirmó que nadie en el extranjero iba a identificar a Colombia por dicha ciudad, desatándose en improperios y burlas hacia esta urbe. “Usted cree que va a mencionar Colombia y le van a decir, Ibagué, Cúcuta… Ni por el hijue****. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue**** hueco, eso no pasará ni por el pu*** ¿Ok? Solo quiero que lo sepan. Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie*** (…) La vida es cruel, está mal, pero no nacimos allá”, fueron las palabras de WestCol.

Estas frases incendiarias indignaron a muchos ibaguereños y hasta el mismo alcalde, Andrés Hurtado, nombró persona no grata a WestCol, negándole cualquier posibilidad de entrar a la ciudad o tener algún nexo con dicha región.

Westcol - Foto: twitter @westcol_

Lo peor del caso es que entre todo el revuelo con Ibagué, WestCol siguió generando escándalos, pero ahora con la comunidad LGBTI, todo por la respuesta que dio en uno de sus videos a qué haría si uno de sus amigos gais llevaba a otros hombres gais a su casa.

“No papi, eso sí ya… Ey, puedes decirme lo que quiera bro, pero eso sí no va conmigo… ‘WestCol es un homofóbico’, cero perro, que haga sus mierdas y que el hijuepu.. sea cacorro, pero que no me traiga otro man acá ni por el putas… Enciendo a esa gonorrea a balín, si le gusta tanto que le den por ese culo le hago otros 17 huecos para que le den… Uy papi, lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la puta vida, que hagan sus maricadas, pero lejos de mí, ¿por qué yo tengo que aguantarme esa mierda?, nunca en la vida”, fueron las nefastas palabras del paisa.

Esto rebosó la copa de muchos en Internet y varios de sus colegas se pronunciaron al respecto sin mencionarlo o referirse directamente hacia él, pues lo menos que quieren es darle más relevancia, como la misma Aida Victoria, quien terminó dando una reflexión sobre el rechazo por la orientación sexual.

Pero todo esto sobrepasó los límites de las redes y ya llegó a niveles comerciales, afectando directamente los contratos y arreglos laborales que WestCol tendría con algunas marcas, como es el caso de Doritos Colombia, que hace unas horas anunció a través de un comunicado oficial que a causa de las declaraciones de WestCol ha decidido terminar de forma definitiva cualquier tipo de relación que tengan o vayan a tener en un futuro con el paisa.

“Desde Doritos Colombia promovemos la autenticidad, defendemos la autoexpresión, celebramos la diversidad y la lucha por la igualdad. En este sentido, las recientes actuaciones del influenciador mencionado en los comentarios de nuestras redes no están alineadas con nuestros valores y principios de marca. Por esta razón, hemos eliminado las publicaciones que involucran y no volveremos a contar con sus servicios para futuras campañas”, dice el comunicado.

Foto: Instagram @doritoscol. - Foto: Foto: Instagram @doritoscol.

Por el momento, WestCol ya hizo un video en el que dice que el clip donde se “expresa mal” fue sacado de contexto y se muestra muy arrepentido por sus palabras, que solo se dijeron “jodiendo”. Además, en sus historias de Instagram dice no haber tenido ningún contrato con ninguna marca.