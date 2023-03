Westcol se defiende, tras comentarios sobre la comunidad LGTBIQ+: “No me sé expresar”

En los últimos días se hizo viral un fragmento de un video del reconocido streamer Westcol, (quien se hizo famoso en internet por sus transmisiones en Twich) en el que habló, al parecer, de los hombres homosexuales.

Westcol, en dicho video que circuló rápidamente en las redes sociales, más que todo en Twitter, lee lo que sería una pregunta sobre si Yaren (que, según aclaró, es su guardaespaldas) se “volviera gay y llenará su casa de hombres”, ¿qué pasaría?, lo que desató de inmediato la indignación del paisa, aclarando primero que “no es homofóbico”, pero que de ninguna manera permitiría prácticas homosexuales en su hogar.

“No papi, eso sí ya… Ey, puedes decirme lo que quieras bro, pero eso sí no va conmigo… ‘WestCol es un homofóbico’, cero, perro, que haga sus mierdas y que el hijuepu… sea cac*rro, pero que no me traiga otro man acá ni por el pu**s”, manifestó enérgicamente el paisa, y no contento con eso subió la conversación a un tono amenazante contra la vida de dicho personaje.

Sin embargo, al influenciador le llovieron las críticas por sus acaloradas declaraciones, al punto que tuvo que salir a decir en otro clip que sus afirmaciones fueron sacadas de contexto. “Fuera de contexto, es porque yo todavía no entiendo el alcance que tengo y no entiendo que muchas cosas pueden salir en medios de comunicación, pueden salir en noticias y me pueden acribillar de la manera en que me están acribillando”.

Y continuó diciendo: “El clip, digo nuevamente, es fuera de contexto, pido perdón porque me expresé muy mal, parce, o sea, literalmente mis palabras fueron muy fuertes. Pero no significa que yo sea homofóbico, hay un trasfondo de ese clip, que deberían tomarse el tiempo para verlo en Twitch. Por favor véanlo completo antes de juzgar una persona, así como yo”.

“Se los juro que, de mi parte, yo no tengo nada en contra de la comunidad LGBT (IQ+), absolutamente nada. No pueden juzgarme por un clip tan corto, donde me expresé y hablé muy pesado. Tengo que pedir perdón de una por eso. Hay un trasfondo del clip con Yaren, que es mi guardaespaldas, que no debería haber. La pregunta empieza por ahí. Tienen que ver el porqué yo respondí de esa manera y la manera en que yo respondí, no es real”, afirmó.

“No voy a fulminar a alguien. No le voy a tirar balazos a nadie. Tienen que ver todo real, todo completo para que lo entiendan de alguna manera. Y, aun así, repito, no debí haber dicho eso. Yo no me sé expresar, hablo muy pesado muchas veces y no entiendo, huev*n, el alcance que puedo llegar a tener”, manifestó, tratando de aclarar la situación.

Por ello, mencionó un ejemplo que suele emplear en su cotidianidad: “Me pasa mucho cuando, por ejemplo, jodo con mi abuela. Que le voy a partir la cara a mi abuela... que esto. Papi siempre es jodiendo. Siempre de chimbeando, solo que este tema es mucho más delicado y entiendo que hay una lucha, que hay una guerra, huev*n, entre las personas que no respetan las opiniones de esa comunidad. Perdón papi, pero que se metan huev*n, y revisen el clip completo, por favor”.

Hay que decir que el hecho se hizo tendencia en Twitter, en donde su nombre se hizo viral y los insultos no se hicieron esperar, al punto que se convirtió en tendencia la palabra ‘Westiercol’.