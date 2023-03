WestCol genera ahora indignación en la comunidad LGBTI con declaraciones incendiarias, esto fue lo que dijo

WestCol no sale de una polémica para meterse en otra y lo hace con una facilidad enorme, todo gracias a que sus conversaciones en sus videos streaming son tan naturales que él va soltando sus pensamientos sin ningún filtro, asunto que a veces le hace falta, como cuando atinó a decir que “fulminaría a balazos” a un hombre gay por meter a su casa a otro hombre y tener relaciones íntimas.

Aunque hay que aclarar que no se logra encontrar el video completo de las polémicas declaraciones para tener todo el contexto del caso, aun así es sumamente preocupante lo que dice el paisa, que se volvió un personaje público en todo Colombia luego de su relación sentimental y fugaz con la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien es famosa precisamente por generar polémicas con los productos sexuales que recomienda y sus apariciones públicas donde en ocasiones se ha mostrado pasada de tragos.

El caso es que WestCol, en dicho video que ya rueda por redes sociales, más que todo en Twitter, lee lo que sería una pregunta de que si “Yaren” (que no queda claro quién es) se “volviera gay y llenara su casa de hombres”, qué pasaría, lo que desata de inmediato la indignación del paisa, aclarando primero que “no es homofóbico”, pero que de ninguna manera permitiría prácticas homosexuales en su hogar.

“No papi, eso sí ya… Ey, puedes decirme lo que quiera bro, pero eso sí no va conmigo… ‘WestCol es un homofóbico’, cero perro, que haga sus mierdas y que el hijuepu… sea cacorro, pero que no me traiga otro man acá ni por el pu**s”, arremetió el paisa y no contento con eso, subió la conversación a un tono amenazante contra la vida de dicho personaje.

“Enciendo a esa gonor*** a balín, si le gusta tanto que le den por ese cul* le hago otros 17 huecos para que le den… Uy papi, lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la put* vida, que hagan sus maricadas, pero lejos de mí, ¿por qué yo tengo que aguantarme esa mier**?, nunca en la vida”, finaliza las declaraciones del streamer.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

De inmediato, varios usuarios de Twitter reflexionaron sobre las palabras de WestCol, alertando sobre el tono de odio y lo peligrosas que pueden llegar a ser, sabiendo que él tiene un eco inmenso en las redes sociales y sus frases pueden incitar a acciones contra la comunidad LGBTI, pues lo dicho por el paisa puede ser leído como un llamado contra hombres homosexuales que tienen expresiones de cariño en público.

“¿¿¿En serio normalizar un discurso basado en el odio, la homofobia y la misoginia???? Se lo dejo a WestCol y a sus seguidores varones de 16 años”, “La mentalidad de WestCol sigue siendo la misma basura, no cambia en nada que grabe stories en el pride”, “Ni había visto uno de los streams de WestCol, pero con esas palabras ya ni me dan ganas de topármelo en persona”, “Ahora lo de WestCol es Sarcasmo. Sarcasmo es que yo como gay diga que no me gustan los gays. Un hetero diciendo que le pega 17 tiros al “cacorro” que haga “maricadas” cerquita de él, es homofobia y refuerza la idea de que la violencia contra nosotros está bien”, son algunos de los trinos sobre las declaraciones del streamer paisa.

Mientras tanto, WestCol sigue haciendo mofa de su polémica con Ibagüé, ciudad a la que criticó vilmente en uno de sus videos diciendo: “Usted cree que va a mencionar Colombia y le van a decir, Ibagué, Cúcuta… Ni por el hijue****. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue**** hueco, eso no pasará ni por el pu*** ¿Ok? Solo quiero que lo sepan. Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie*** (…) La vida es cruel, está mal, pero no nacimos allá”.

De inmediato, personas de la capital del Tolima y hasta el alcalde, Andrés Hurtado, se pronunciaron al respecto, “Cancelando” al streamer y catalogándolo como “persona no grata” en Ibagüé, donde ya nadie quiere que el paisa vaya ni siquiera por cuestiones laborales.

WestCol, por su parte, se siguió burlando de la ciudad en sus historias, donde también pidió que por favor no le cerraran las puertas de la Capital musical de Colombia.