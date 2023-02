Westcol, ex de Aida Victoria Merlano, sorprendió a Miss Universe Medellín con un inesperado regalo

Westcol es conocido entre el público nacional e internacional con temas y contenidos que comparte a través de Twitch, donde su nombre fue ganando reconocimiento por el ingenio y humor que le imprimía. El influencer, proveniente de Medellín, sumó más de un millón de seguidores en la plataforma, donde suele realizar transmisiones y tener invitados. Últimamente, su nombre ha sonado, ganando aún más reconocimiento por la relación prematura que sostuvo con la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

La pareja inició su romance hace poco. - Foto: Instagram: @aidaywestcol

Pues bien, recientemente, el Luis Villa, nombre de pila del antioqueño, está dejando atrás su pasado con la hija de la excongresista Aida Merlano y ahora, ha dado mucho de qué hablar con una reconocida figura pública. Se trata de Valeria Giraldo Toro, la Miss Universe Medellín, con quien se le ha visto cerca del paisa, e incluso, hace algunos meses estuvo en una de sus transmisiones en vivo.

Aunque lo que más llamó la atención fueron las escenas románticas que se presentaron entre ambos, por lo que se rumora que podría estar naciendo un posible supuesto amorío entre los famosos. Además, otras de las razones que afianza el rumor es que, en dicha entrevista, Westcol le obsequió un arreglo de rosas a Giraldo, quien se dejó ver muy conmovida por el detalle, o al menos así lo captaron las imágenes.

Los nervios del influenciador fueron evidentes antes de que hiciera entrega de su regalo, pues en días pasados, según las declaraciones de Westcol y su expareja Aida, él no “era especial” con ella.

Incluso, algunos días atrás, a propósito de su ruptura, fueron ellos mismos quienes, recientemente, compartieron las razones por las que el noviazgo llegó a su final.

Así lo hicieron mediante el icónico medio: una transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming, Twich, en donde ambos expusieron los motivos por lo que su romance no prosperó.

“Él no era especial. A él no le nacía decirme: ‘mi amor, ponte linda, vamos a cenar’. El plan para él era ver una película luego de hacer ‘streaming’. Y literalmente era una hora de ver película, y el resto era (dormir, simuló con un sonido de ronquido)”, manifestó Aida inicialmente.

Los creadores de contenido son la nueva pareja de moda en las redes. Foto: Twitter @WestCOL_. - Foto: Foto: Twitter @WestCOL_.

Y continuó diciendo: “Hubiese sido lindo que en algún momento él me hubiera dicho: ‘ponte linda, vamos a cenar’, cosas así, o de repente tener un detalle y decir vámonos a Guatapé, que está cerca, pero no le nacía”.

Por su parte, el generador de contenido asumió públicamente su responsabilidad en el caso y aseguró: “Yo acepto que yo fui el que la cag**. Pero yo no la cag** a mal, o sea, no es que haya hecho una ca**da, solo era ser yo, y a ella no le gustó”.

De igual manera, fue enfático en que él estaba muy enfocado en su trabajo y le estaba dedicando poco tiempo al resto de temas y áreas de su vida, e incluso la puso a ella de testigo ante el público que seguía la transmisión, respecto a que él se la pasa ‘camellando’, y destacó que ser el streamer número uno en Colombia, lleva mucho trabajo.

Aída Victoria Merlano - Foto tomada de: @aidavictoriam - Foto: Aída Victoria Merlano

Entre tanto, hace algunas semanas, fue el mismo streamer quien se encargó de confirmar su ruptura: “Yo hace rato no estoy con Aída, pero nosotros tenemos una bonita relación, no dijimos nada públicamente porque la gente es muy tonta. Fue una decisión que tomamos, no porque no pudiéramos más, sino porque empezamos a charlar en un momento donde los dos estábamos en un pick, entonces era muy complicado coincidir con tiempos”.

Hace unos días conformaron su relación y ha generado polémica. - Foto: Instagram: @westcol

“Responder estas cosas es difícil cuando hay tanta gente idiota en las redes, ni siquiera lo hago por mí, yo no quiero que lleguen y la ataque gente que no entiende nada, a la gente le gusta hablar sin saber absolutamente un cu**”, afirmó, ante el cuestionamiento de su silencio al respecto.

Por ejemplo, “una de las cosas que más dicen fue cómo ‘Hey, Aída llegó, le cogió plata y se fue’ y, a mí, me da rabia eso, porque Aída fue una muy buena mujer, me compró muchas cosas y me dio más a mí de lo que yo le di a ella”, agregó.

Teniendo en cuenta lo anterior, en las redes sociales ya se rumoraba sobre la ruptura amorosa de esta fugaz pareja, ya que a ambos no se les empezó a ver juntos, a raíz de diferentes compromisos comerciales y profesionales que la pareja tenía que cumplir.