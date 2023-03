Miss Universe Medellín destapó a reconocido exjugador de la Selección Colombia que le escribió

En los últimos tiempos el tema digital se ha acrecentado, de modo que los personajes reconocidos ahora se hacen por medio de las diferentes plataformas digitales. Es así como el streamer Westcol ha cobrado fama en el país y otras naciones por crear diferentes tipos de contenido en Twich (plataforma de transmisiones).

El creador de contenido quedó en el centro de una polémica por comentarios que hizo en su viaje a Qatar. - Foto: Instagram @westcol

Recientemente estuvo en su lugar de transmisión Valeria Giraldo, con quien en medio de un en vivo patrocinado, el joven y la modelo contaban algunos datos ‘picantes’, así como los espectadores comentaban también sus historias de este calibre.

En medio de la charla, Westcol aseguró que seguramente para ella era normal que le cayeran (coquetearan o pretendieran) y aprovechó para cuestionarle sobre los futbolistas del equipo de Antioquia y saber si en algún momento le habían coqueteado a la joven de 23 años.

Valeria Giraldo Toro es la nueva Miss Universe Medellín. - Foto: Instagram @valeriagiraldotoro

Ella sin dudarlo, manifestó: “Uy, todos, lo juro por Dios. Todos… Y eso que yo soy hincha del Medellín”; en eso, el joven dijo a modo de broma que a ellos (los jugadores del Atlético Nacional) les gustaba estar muy activos y que “todos le escriben a todas las viejas. No conozco vieja a la que no le haya escrito un hijuemadre del Nacional. ¿Esos hue**nes qué, pa?”.

Ella entonces aseveró que ahí sí “ganaban los del DIM (Deportivo Independiente Medellín)”, así, él le preguntó si los del DIM eran más ‘zanahorios’ (o sea, más sanos y no tan coquetos o lanzados) y ella afirmó que así era y que eso creía ella.

Sin embargo, en la conversación con Westcol, Valeria también contó otras historias que eran desconocidas para muchos de los internautas. Entre ellas, que Faustino ‘el Tino’ Asrpilla también le había escrito (a manera de coqueteo) a la joven: “El ‘Tino’ también me escribió… Yo creo que no contesté porque a mí me dio miedo”.

Asimismo, contó que en algún tiempo “un chico de la farándula” le estaba cayendo. Y a los dos días de haber estado saliendo con él, Valeria se enteró que había dejado embarazada a otra mujer también de la industria de la farándula nacional.

Hay que decir que el influencer, proveniente de Medellín, suma más de un millón de seguidores en la Twich, donde suele realizar transmisiones y tener invitados. Entretanto, en los últimos meses, su nombre ha sonado mucho, ganando aún más reconocimiento por la relación prematura que sostuvo con la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

La pareja tuvo un romance hace poco. - Foto: Instagram: @aidaywestcol

Además, algunos internautas aseguran que entre la abogada y Luis Villa, nombre de pila del antioqueño, podría estar surgiendo algo más que una amistad, pues se les ha visto compartir juntos en diversas transmisiones.

En el mes de febrero llamó la atención fueron que hubo nuevas escenas románticas que se presentaron entre ambos, por lo que se empezó a rumorar que podría estar naciendo un posible supuesto amorío entre los famosos.

Los creadores de contenido son la nueva pareja de moda en las redes. Foto: Twitter @WestCOL_. - Foto: Foto: Twitter @WestCOL_.

Además, otras de las razones que afianza el rumor es que, en dicha entrevista, Westcol le obsequió un arreglo de rosas a Giraldo, quien se dejó ver muy conmovida por el detalle, o al menos así lo captaron las imágenes.

Los nervios del influenciador fueron evidentes antes de que hiciera entrega de su regalo, pues en días pasados, según las declaraciones de Westcol y su expareja Aida, él no “era especial” con ella.

Incluso, algunos días atrás, a propósito de su ruptura, fueron ellos mismos quienes, compartieron las razones por las que el noviazgo llegó a su final.