A Westcol le llovieron miles de críticas por fuertes comentarios contra Ibagué

En las últimas horas, el streamer Westcol ha estado en el ojo del huracán por cuenta de unos comentarios que hizo sobre Ibagué, la capital musical de Colombia. El creador de contenidos dijo unas palabras que hicieron que más de uno se sintiera ofendido y, como era de esperarse, las redes sociales fueron el escenario ideal para que los usuarios sacaran a flote su inconformidad por las palabras del exnovio de Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano y Westcol sostuvieron una corta relación amorosa. - Foto: Tomadas de las cuentas en Instagram: aidavictoriam y westcol

Todo se dio en medio de una de sus transmisiones en la plataforma Twitch. Cuando estaba conversando con otros streamers sobre algunas ciudades de Colombia y la percepción que se puede tener en el exterior, este dijo: “Usted cree que va a mencionar Colombia y le van a decir, Ibagué, Cúcuta… Ni por el hijue****. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue**** hueco, eso no pasará ni por el pu*** ¿Ok? Solo quiero que lo sepan. Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie*** (…) La vida es cruel, está mal, pero no nacimos allá”, manifestó.

Ese fragmento fue compartido en algunas redes sociales y de inmediato varios internautas se fueron lanza en ristre en contra del joven.

“Gente de Ibagué, ¿qué opinan de este petardo?… sean regionalistas y no ayuden a monetizar a este imbécil” y “pues de malas, mijo, a nadie le gusta que se le metan así sea con chistecito o sarcasmos de su tierra. Pero bueno, que se podía esperar de ese pato, está ofendido con la ciudad porque el ‘streamer’ más grande es de Ibagué”, fueron los comentarios que destacaron en las redes.

¿Qué dijo el ‘streamer’ en su defensa?

El creador de contenidos compartió, en las últimas horas, un video en su cuenta de Instagram, en el que se refirió al debate que se abrió en las plataformas digitales. Westcol aseguró que varios usuarios en realidad estaban muy sensibles con el tema y que no era sano tomarse todo a pecho, como lo hicieron.

El 'streamer' Westcol ya se pronunció sobre la "funada" que está recibiendo en las redes sociales por hablar mal de Ibagué. - Foto: Instagram

“Sobre Ibagué, no he hablado mucho de eso, pero he visto a muchas personas atacadas, con mucha rabia. Yo no quiero escudarme aquí... yo no puedo explicarlo, a lo bien es muy complicado hablar. Lo único que les voy a decir es que no se tomen todo tan a pecho, por fa. Si ustedes saben que su ciudad es muy chimba, no tienen por qué estar respondiéndome a mí. Yo sé que Ibagué es chimba, parce”, dijo el creador de contenidos, refiriéndose al rechazo que ha recibido en las redes sociales.

Como para echarle más leña al fuego, el ex de Aida Victoria Merlano dijo unas palabras que tampoco cayeron muy bien entre los internautas. Justificó sus palabras con dinámicas que ha hecho sobre Bogotá y otras ciudades del país.

“Como jodemos a Bogotá, como jodemos a Pereira, como nos jodemos aquí nosotros en Medellín. Dejen de ser tan cristalinos, disfruten la vida por favor. ¿Por qué le dan importancia a semejantes estupideces, por qué se enojan de esa manera?”, resaltó el creador de contenido en sus historias.

Las reacciones de varias personas tras estas palabras no se hicieron esperar y en vez de calmar los ánimos se sintieron mucho más molestos: “Yina Calderón en versión Kiko, ya solo busca polémica”. “No eres bienvenido en Ibagué, punto final”. “Personas que mantienen humilde a Colombia”. “Yo no sé por qué él no me pasa”. “Nadie entiende el humor definitivamente, porque no es humor, se llama idiotez”.

Lo cierto es que a pesar de las explicaciones que dio sobre su manera de expresarse en Twitch, fueron más los comentarios en contra que recibió que los de los internautas justificándolo por sus actuar.