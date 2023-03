Aida Victoria se pronuncia sobre los comentarios homofóbicos de su exnovio WestCol

Aunque WestCol ya era conocido en el gremio de los influencer y las transmisiones en vivo a través de Twitch, no fue sino hasta su relación sentimental con la también influencer Aida Victoria Merlano que se dio a conocer masivamente en todo el país, pues la barranquillera ha resonado mediáticamente en diferentes plataformas desde que estalló el caso de su madre, la procesada Aida Merlano, aumentando su fama a niveles insospechados.

Por eso ahora WestCol resuena por todos los medios y esta es la razón por la que más ojos están encima suyo, por ello han sido ya varias las polémicas en las que se ha metido, pues antes sus palabras resonaban solamente entre sus fanáticos, en su mayoría menores de edad, pero ahora su relevancia hace que sus declaraciones lleguen muy lejos y por ende la crítica sea más asidua.

Westcol - Foto: twitter @westcol_

En las últimas semanas han sido varios los escándalos del paisa, pero son sus afirmaciones homofóbicas las que han tenido un eco enorme, pues es innegable que sus frases incendiarias y amenazantes frente a la vida de uno de sus amigos por tener intimidad gay a su alrededor han indignado a millones, quienes han puesto al influencer en el paredón de lo que es correcto o no decir en plataformas como las que él usa.

“No papi, eso sí ya… Ey, puedes decirme lo que quiera bro, pero eso sí no va conmigo… ‘WestCol es un homofóbico’, cero perro, que haga sus mierdas y que el hijuepu… sea cacorro, pero que no me traiga otro man acá ni por el putas… Enciendo a esa gonorrea a balín, si le gusta tanto que le den por ese culo le hago otros 17 huecos para que le den… Uy papi, lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la puta vida, que hagan sus maricadas, pero lejos de mí, ¿por qué yo tengo que aguantarme esa mierda?, nunca en la vida”, fueron las declaraciones del influencer.

El streamer Westcol ya se pronunció sobre la "funada" que está recibiendo en las redes sociales por hablar mal de Ibagué. - Foto: Instagram

Aunque el paisa haya dicho esto en medio de un video del que no se tiene el contexto completo, es preciso decir que las amenazas y la incitación a la violencia contra la comunidad LGBTI son latentes, asunto que ya es de trascendencia nacional y varios famosos de las redes se han pronunciado muy a su manera, pues saben muy bien que al mencionar a WestCol le pueden dar más seguidores, cuando lo que se desea es lo contrario, además de crear conciencia sobre los mensajes de odio.

Aida Victoria no podía quedarse atrás y más cuando ella es la exnovia del paisa, por eso decidió pronunciarse sobre el tema de una forma muy sutil y elegante, que para unos fue magistral y para otros muy sosa. “Últimamente se han viralizado unos clips homofóbicos por parte de algunos creadores de contenido, unos desde la tontería y otros desde la religión. Pero a mí, más importante que salir a responderles, me pareció de pronto hablarle a las personas que a diario hoy todavía permiten que estos comentarios de rechazo los definan”, inicia la barranquillera

Luego ella explica por qué es importante ser “diferente” a la sociedad que actualmente juzga la diversidad.

“Yo hace tres años tuve la valentía de salir públicamente a decir que aunque mi interés romántico estaba en los hombres, usualmente también me atraían las mujeres y eso realmente detrás de la pantalla me trajo consecuencias… Me llevó a tener que estar medicada. Yo, que públicamente siempre he exhibido a parejas hombres, no me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género, o a esas personas que se sienten incómodas en su piel…

La influencer aclaró lo relacionado con un supuesto video que se le filtró. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Pero la sociedad que te rechaza es la misma sociedad de los sacerdotes que les encantan los niños, la misma de los hombres que quieren hijas santas pero les encanta una puta, la de los matrimonios ideales donde los hombres terminan teniendo mozo… Si esa es la sociedad que te rechaza, yo creo que hoy en día es un elogio no hacer parte de eso”, comentó la barranquillera en su video de redes sociales.

Finalmente Aída Victoria enlistó un sinfín de personajes bíblicos que según la Biblia son “pecadores” y concluyó en que todo el mundo lo es y por eso le envió la siguiente frase a sus seguidores LGBTI o a aquellos que se sintieron atacados con las palabras de WestCol: “nunca permitas que alguien te enjuicie, ni por estupidez, ni por religión”.