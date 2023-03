Aida Victoria Merlano responde a seguidor que cuestionó su estatus judicial

La ‘influencer’ barranquillera no se quedó callada ante los comentarios de los internautas.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar, luego de la condena por el delito de fuga de presos en concurso con uso de un menor de edad en la comisión de delitos, según afirmó un juez.

Ante esto, muchos se preguntan por qué, si fue condenada, sigue viviendo sus días en libertad, y la respuesta la dio la misma Aida a través de sus redes sociales cuando aseguró que estaba demasiado feliz; esto, debido a que el juez había puesto esa condición en el fallo, e incluso compartió un pantallazo de la decisión judicial y el mensaje: “No me van a privar de la libertad hasta la última instancia […]. Dios es grande”.

Aida Victoria habló sobre su situación judicial. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Además, en un nuevo video le respondió a un seguidor que quiso preguntarle: “¿Usted no tiene casa por cárcel?”, a lo que la joven dijo: “Claro, casa por cárcel ‘world’ ‘tour’, por eso tú me ves en Cartagena, Medellín, Cali, Ciudad de México, Monterrey y próximamente tu ciudad más cercana”.

Esta no es la primera vez que a Merlano le hacen este tipo de preguntas, pues en sus redes sociales suele mostrar todo lo que hace, sus fiestas, los viajes, eventos, etc. Incluso, compartió un video donde se le vio visitando a su madre cuando aún estaba prófuga en Venezuela. No obstante, la excongresista Aida Merlano fue deportada hace unas semanas a Colombia y su proceso judicial continúa.

En varias fotografías se reveló cómo fue su llegada al país, las declaraciones que dio a la prensa y su ingreso a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Cabe recordar que serían siete años y cinco meses de prisión los que debería pagar Aida por participar activamente en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, en hechos registrados en la tarde del primero de octubre de 2019.

Aida Merlano el día de la fuga. Aquí, cuando abordó una moto.

La joven comentó hace unos meses que se enteró de que todavía no tendría ninguna medida de aseguramiento privativa de la libertad hasta que no se emita el fallo en segunda instancia.

“En consecuencia, como la acusada se encuentra en libertad, una vez ejecutoriado el fallo, líbrese la respectiva orden de captura en su contra a través del juez coordinador del centro de servicios judiciales de la ciudad”, publicó Merlano haciendo énfasis en la palabra “ejecutoriado”.

Lo cierto es que, jurídicamente, Aida Victoria se enfrenta a un delito muy grave: uso de menores de edad para la comisión de delitos. Fue creado en el año 2011 a través de la Ley 1453. En ese momento hubo una álgida discusión, pues muchos proponían reducir la edad de inimputabilidad de los niños y niñas debido al aumento de la criminalidad, incluso de hechos muy graves cometidos por ellos.

Sin embargo, el ICBF presentó en ese momento una solicitud en la que pedía que los menores no fueran tratados como autores, sino como víctimas, pues en muchos casos eran usados por redes criminales que se aprovechaban de que ellos eran menores de edad para salir más ventajosos de la justicia. Entonces, se decidió aumentar las penas de esos adultos que los utilizaban.

Por eso, se creó esa conducta punible que hoy le imputan a Aida Victoria Merlano. La joven, según el juez, incurrió en esa conducta, pues su hermano de 17 años fue utilizado el día de la fuga. El joven se ve con ellas en los videos que registran esa huida de película.

Aida Victoria Merlano fue condenada por participar en la fuga de su madre. - Foto: Cortesía

El fiscal del caso, Jaime Alberto Duque, aseguró que Merlano se aprovechó de la calidad de menor de edad de su hermano para estructurar el plan con el que la congresista logró escaparse.