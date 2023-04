“Siento que Dios no iluminó mi cerebro; lo iluminó el diablo”: Westcol pidió perdón por sus comentarios sobre Ibagué

La polémica que salpicó al creador de contenido Westcol sigue dando de qué hablar. Recientemente, el joven se refirió a Ibagué con palabras que resultaron bastante ofensivas para los habitantes del municipio, razón por la cual arremetieron en su contra.

Todo se dio en medio de una de sus transmisiones en la plataforma Twitch, cuando estaba conversando con otros streamers sobre algunas ciudades de Colombia y la percepción que se puede tener en el exterior.

“Usted cree que va a mencionar Colombia y le van a decir, Ibagué, Cúcuta… Ni por el hijue****. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué, que viven en ese hijue**** hueco, eso no pasará ni por el pu*** ¿Ok? Solo quiero que lo sepan. Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie*** (…) La vida es cruel, está mal, pero no nacimos allá”, manifestó Westcol en esa oportunidad.

Como era de esperarse, sus palabras no fueron del agrado de los ibaguereños, quienes no dudaron en reclamarle por referirse de una manera tan despectiva hacia el municipio, conocido como la capital musical de Colombia.

El tiempo ha transcurrido y muy seguramente los mensajes poco amigables siguen llegando a las redes de Westcol, sin embargo, el joven aprovechó otra transmisión de Twitch para pedir perdón a quienes ofendió.

“Yo me equivoqué con lo de Ibagué, me equivoqué porque es una ciudad que no merecía eso, parce. Y las palabras que salieron de mi boca ofendieron mucha gente y no me parece lo correcto. Siendo una persona tan influyente como yo, debería incitar al turismo en Ibagué”, expresó.

“Perdón. Es lo único que tengo para decir. Perdón, yo no sé qué pensaba en el momento que dije esas palabras tan crueles”, apostilló Westcol en su mensaje.

Westcol es uno de los 'streamers' más populares en Colombia. - Foto: Instagram @westcol

Finalmente, dijo: “siento que Dios no iluminó mi cerebro; lo iluminó el diablo. Es lo que toca cuando uno se equivoca. Yo solo espero que Ibagué siga creciendo como ciudad, tapen la cantidad exorbitante de huecos que tienen, sigan repartiendo su gran cantidad de carne de marrano por el mundo, sus buenos tamales. La gran capital de la música, el folclor (también importante mencionarlo). Su gran equipo, deportes Tolima, oro puro. Sus hermosas y bellas mujeres. Ibagué, te quiero”.

“No estoy a la orden”: hermana de Yeferson Cossio despachó a Westcol en plena transmisión en vivo

Las transmisiones en vivo son el diario vivir de algunos influenciadores y streamers como Westcol, quienes ganan dinero pasando horas completas frente a su computador grabándose mientras hablan de temas triviales, juegan videojuegos o hacen actividades que a ellos y a su público les encantan.

Sin embargo, a veces se unen dos luminarias de las redes sociales y se generan conversaciones que al final terminan dando mucho de qué hablar, pues es común que salgan verdades ocultas, revelaciones inéditas o incluso haya momentos tajantes y directos que afectan a uno o a los dos participantes de estos videos en vivo.

Westcol cuenta con una comunidad de 1,2 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Imagen tomada de Instagram @westcol

Esto último sucedió en el pasado encuentro virtual que tuvieron los paisas Westcol y Gisela Castaño, la hermana menor del creador de contenido Yeferson Cossio. Dicha conversación se dio porque surgió un rumor que los involucraba a los dos, que los relacionaba sentimentalmente y el chisme se agrandó tanto que hasta matrimonio les adjudicaron, cuando ellos son solamente conocidos y colegas.

Los influencers tuvieron un encuentro particular en una transmisión en vivo. Fotos: Instagram @gisela.mc - @westcol. - Foto: Fotos: Instagram @gisela.mc - @westcol.

Los dos paisas estaban de acuerdo en que los fans del streamer tenían “loca” a Castaño con los chismes que les creaban, por eso ella decidió ser muy clara y concisa, sin embargo, no contaba con que el antioqueño se iba a sentir aludido con tanta franqueza, pues su reacción sorpresiva a las palabras de la influencer dieron a entender que quizás él sí veía una posibilidad romántica con Cossio.

“¿Tú no eres casada, cierto?”, fue la pregunta de Westcol a Gisela, quien respondió tajante y directa: “Yo no soy casada, pero tampoco estoy a la orden”. En ese momento, el paisa se sintió atacado y le atinó a decir a la joven que por favor no lo tratara “de esa manera tan rápido”, pues quizás después él iba a tratar de conquistar el corazón de la influencer.

“No te estoy tratando de ninguna manera, pero estoy siendo directa, sé que no me estás pidiendo matrimonio, pero soy clara”, añadió Gisela, para matar de una vez por todas cualquier atisbo o posibilidad de tener una relación sentimental con Westcol, y así acabar de raíz todos los chismes sobre ella que han estado inundando las redes sociales en las últimas semanas.

El video de esta transmisión se filtró rápidamente en otras redes sociales como Instagram, donde muchos cibernautas tuvieron la posibilidad de opinar sobre el rechazo de Gisela a Westcol, dejando comentarios como: “Dos 🤡 comunicándose 😂”. “Qué pendejada”. “Dizque madre soltera, ella dijo un día que tenía marido 🤨”. “¿Como así? Ah vea pues; que le hagan, para eso son jóvenes y solteros 👏”.