Westcol sufrió un fuerte accidente y su lujoso carro quedó destruido

El streamer iba en un Ford Mustang, pero lo que llamó la atención es que no tenía seguro.

El creador de contenido, Westcol, estuvo en el ojo del huracán por cuenta de unas fuertes declaraciones que hizo en medio de un stream. Es la segunda vez que este influenciador fue noticia a nivel nacional por cuenta de sus palabras. Hace unos días había dicho que nadie quería a Ibagué, en una conversación dijo que si hay una ciudad que represente a Colombia es Medellín y se refirió con palabras ofensivas a la capital musical del país.

El 'streamer' estuvo envuelvo en una polémica por comentarios - Foto: Foto tomada de Instagram @westcol

Luego hizo unos comentarios que fueron considerados como homofóbicos, por más que él intentó justificar sus palabras. “No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a bal* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar*”, fueron las palabras del ex de Aida Victoria Merlano.

Ella hace unos días también se vio salpicada por esa polémica del streamer quien fue entrevistado por otro creador de contenido llamado Dalas Review y quien la trató de arrastrada y payasa, algo que sin duda ofendió a la joven y no dudó en responder.

Aida Victoria recurrió a Instagram para responderle al youtuber, aclarando inicialmente que aquel video del que hablaban no era reciente y se había grabado un mes atrás, lejos de la polémica que se dio con el paisa. La influencer no se quedó callada e hizo eco en las ofensas que recibió, destacando que la llamaron “payasa y ridícula”.

“Hoy amanecí con las bellas palabras de un creador de contenido que me dijo que yo era una arrastrada, payasa, ridícula, caza partner, busca fama, que vive y come de la fama de un ‘ex’, por un clip de hace un mes que él asumió reciente, que no tiene nada que ver con él, pero que él asume que sí”, dijo al inicio del video.

La 'influenciadora' mostró molestia por lo ocurrido - Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam

Westcol no sale de una para meterse en otra, pues ahora, el joven vuelve a ser tendencia y esta vez por verse involucrado en un accidente de tránsito. Aunque no era él quien iba conduciendo, su auto de lujo marca Ford Mustang fue chocado en la parte delantera quedando prácticamente destruido.

A través de redes sociales un internauta compartió el momento de lo sucedido que fue grabado por el mismo paisa y donde se puede observar el estado del automóvil, que para sorpresa de muchos no tenía vigente el seguro.

“Le prestamos el carro a un parcero y miren lo que acaba de suceder. Triste. Mi carrito”, detalló el joven paisa mientras le daba la vuelta al auto que estrelló uno de sus amigos.

El paisa mostró lo que le había sucedido a su carro - Foto: @westcol

Además explicó la razón de por qué no estaba asegurado su vehículo, “Este carro no lo tenía con seguro porque lo utilizo muy de vez en cuando, pero bueno, lo importante es que se dañó fue lo material”.

“Ya nosotros nos acostumbramos a reírnos hasta de las desgracias de nosotros mismos y seguir adelante. La vida es una, lo material se recupera, vienen cosas mejores, siempre vienen cosas mejores, se los aseguro”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Añadió que al carro no le pasó casi nada y que lo había enviado a Bogotá para hacerle las reparaciones necesarias y que se viera mucho mejor de lo que estaba. Agradeció a muchas de las personas que estuvieron en el momento de lo ocurrido que lo ayudaron y que reaccionaron pensando que les había pasado algo más grave.

No obstante también sostuvo que como todo tiene personas a las cual no les cae muy bien y hubo una mujer que al ver lo sucedido pasó por su lado y le gritó: “Westcol me caes gordo”, y luego se fue conduciendo muy rápido.