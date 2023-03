“No me den importancia”, WestCol pide perdón públicamente en Instagram

Lo que inició como un chiste “muy pesado” de un “humor muy negro” por parte de WestCol en una de sus cotidianas transmisiones en Twicht terminó siendo un tema de índole nacional y todo por la naturaleza homofóbica y agresora de las frases que dijo refiriéndose a uno de sus allegados que es gay.

Frases como “enciendo a esa gonorrea a balín, si le gusta tanto que le den por ese culo le hago otros 17 huecos para que le den…” indignaron a medio país, primero a través de las redes sociales donde el clip con dichos comentarios viajó en segundos; y luego gracias a todos los medios de comunicación que hicieron visible semejante afrenta contra la comunidad LGBTI, en pleno 2023.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

Fue tanto el bombardeo de indignación y rechazo hacia WestCol que el mismo influencer tuvo que reflexionar sobre lo que dijo, aprender cuál era la esencia de la polémica y asumir el error tan grande que cometió, pues dada su relevancia virtual y la plataforma en la que se desenvuelve, sus palabras terminan siendo muy importantes y relevantes para su público, mayoritariamente juvenil.

Foto: Instagram @westcol. - Foto: Foto: Instagram @westcol.

Por eso, el influencer decidió hacer un video en Instagram, red social que no suele usar, para disculparse públicamente, explicar en qué contexto dijo las frases incendiarias, mostrar su posición hacia la comunidad LGBTI y dejar claros varios asuntos, como sus supuestos contratos con marcas y su rol frente a los medios de comunicación y sus colegas influencers y creadores de contenido, que también se pronunciaron sobre el tema.

“Normalmente, para nosotros hacer chistes negros y pesados es muy normal… Supongamos que hay un parcerito que todos los días está intentando salir del clóset y debe ser algo muy frustrante el no poder expresarse como se quiere… Y tras de eso llega un gran güevón y se tira un chiste que él no sabe que de pronto es un chiste y pum, lo termina de tirar al fondo… En serio la cagué reduro y la idea es que tomemos conciencia de eso”, afirma el paisa al inicio de su clip.

Foto: Instagram @westcol. - Foto: Foto: Instagram @westcol.

En él también dice que entendió el porqué de lo desfasado de sus chistes y asegura estar arrepentido por su actuar, dejando claro que él tiene 22 años y nació en un barrio de Medellín donde no siempre tiene las mejores herramientas educativas para tener conciencia del daño que puede hacer con sus palabras, más cuando él mismo aún no comprende ni se da cuenta del alcance que tiene con su profesión de streamer.

“No me den tanta importancia que yo hago stream en una plataforma que no tiene nada que ver con Instagram, Tik Tok o YouTube, yo solo hago stream para una comunidad”, añade el influencer, quien asegura que sus videos tienen que verse completos en Twitch para que no sean sacados de contexto, como habría sucedido con sus comentarios homofóbicos.

Dicho esto, WestCol invierte ciertos minutos de su video para explicar un poco mejor quién es él y pide perdón a todas las personas que se sintieron afectadas u ofendidas por sus palabras, dichas en un momento en el que él nunca pensó que se trataba de una ofensa, puesto que él se considera una buena persona que no le hace mal a nadie y lo único que quiere es sacarle una sonrisa a sus seguidores.

Foto: Instagram @westcol. - Foto: Foto: Instagram @westcol.

El paisa también aprovechó para contar que ha participado en eventos benéficos, deportivos y de muchas otras índoles para ayudar a su comunidad y generar espacios de esparcimiento, asunto que según él nunca sale en ningún medio de comunicación, a los que también les recriminó el estar haciendo eco de sus palabras cuando hay otros temas que a su consideración son más importantes para reseñar. Además, aclaró cuáles fueron sus acercamientos comerciales con marcas en los 4 años que lleva como influencer.

Finalmente, también le tiró pullas a sus colegas influencers y creadores de contenido que lo “crucificaron” por este error que cometió cuando, según WestCol, estos otros famosos de las redes engañan a sus seguidores con pirámides y demás ofertas que no benefician a ningún cibernauta.