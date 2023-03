Video | Aida Victoria Merlano confesó haber sido rechazada por expresar su atracción hacia las mujeres

Aida Victoria Merlano es una de las mujeres más relevantes en el mundo de las redes sociales colombianas y cualquier pronunciamiento suyo siempre hace eco entre sus más de 4.3 millones de seguidores, quienes, en su mayoría, alaban todas las reflexiones que ella hace sobre lo que sucede en su vida propia y a su alrededor, que involucra a sus allegados o a personas que alguna vez hicieron parte de su círculo social o incluso su corazón.

En uno de sus más recientes videos, Aida Victoria se pronunció sobre unas lamentables declaraciones que dio su expareja WestCol, streamer de Medellín que es muy famoso en la plataforma Twitch y donde hace transmisiones de horas enteras en las que habla de diferentes temas que le plantean sus seguidores, en su mayoría menores de edad, tópicos que el joven desarrolla basado en sus gustos y sus experiencias.

La pareja duró tan solo tres meses juntos. - Foto: Instagram: @westcol

El tema álgido surgió cuando uno de sus seguidores le preguntó al paisa qué haría si uno de sus amigos, que es homosexual, llevaba hombres a su casa, donde se asumen viven tanto WestCol como el implicado en la cuestión.

De inmediato el streamer se despachó con frases homofóbicas y que incitan al odio: “No papi, eso sí ya… Ey, puedes decirme lo que quiera bro, pero eso sí no va conmigo… ‘WestCol es un homofóbico’, cero perro, que haga sus mierdas y que el hijuepu… sea cacorro, pero que no me traiga otro man acá ni por el putas… Enciendo a esa gonorrea a balín, si le gusta tanto que le den por ese culo le hago otros 17 huecos para que le den… Uy papi, lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la puta vida, que hagan sus maricadas, pero lejos de mí, ¿por qué yo tengo que aguantarme esa mierda?, nunca en la vida”.

Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

Este párrafo de odio e insensatez llegó a oídos de la barranquillera, quien aprovechó el momento para pronunciarse al respecto, pero a su manera, revelando una de las situaciones más álgidas que ha tenido que sobrellevar en su vida, llena de momentos complejos como procesos legales que casi terminan en cárcel.

“Yo hace tres años tuve la valentía de salir públicamente a decir que aunque mi interés romántico estaba en los hombres, sexualmente también me atraían las mujeres y eso realmente detrás de la pantalla me trajo consecuencias, entre esas que me peleé tan fuerte en una llamada con alguien a quien amo tanto que su rechazo me hundió en una depresión a lo largo de seis meses que me llevó a tener que estar medicada”, confesó la barranquillera.

Aunque Aida Victoria no menciona quien fue la persona que la rechazó, hay varias teorías de quien pudo ser, entre las que está su madre, Aida Merlano, quien para la época que cuenta la influencer la abogada ya estaba como una fugitiva de la justicia asilada en Venezuela, quien en el momento ya se encuentra en el país a la espera de su proceso judicial.

Aida Victoria Merlano y su mamá - Foto: Instagram @aidavictoriam @aidamerlano_oficial

Pero la creadora de contenido no se quedó en su confesión y se centró en el tema importante: el rechazo por la orientación sexual.

“No me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género, o a esas personas que se sienten incómodas en su piel… Pero la sociedad que te rechaza es la misma sociedad de los sacerdotes que les encantan los niños, la misma de los hombres que quieren hijas santas, pero les encanta una puta, la de los matrimonios ideales donde los hombres terminan teniendo mozo… Si esa es la sociedad que te rechaza, yo creo que hoy en día es un elogio no hacer parte de eso”, comentó la barranquillera en su video de redes sociales.